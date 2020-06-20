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PGA／傳承賽出現球員確診新冠肺炎 美巡賽復賽後首例

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

我國好手潘政琮正在參加PGA傳承賽，尋求二連霸，不過今天賽會公布，其中一名參賽球員瓦特尼（Nick Watney）新冠肺炎確診，成為美巡賽自上周復賽後第一個案例。

根據大會表示，瓦特尼在當地時間周五早上、第二輪開打前，出現新冠肺炎相關症狀，因此與醫生聯繫，隨後安排檢測，出現陽性反應，瓦特尼是自行抵達賽事場地，抵達時就與其他368名球員一起接受檢測，當時呈現陰性反應。

傳承賽將繼續舉行，大會發表聲明表示：「我們會遵循美國疾病管制與預防中心的指示，協助瓦特尼進行隔離，並恢復健康，我們也啟動應變計畫，注意曾與瓦特尼密集接觸的人員。」

美國前球王凱普卡（Brooks Koepka）就曾在周五早上於停車場遇到瓦特尼，凱普卡說：「球員們都會注意安全，就看看未來如何發展，應該會每周進行檢測，並填寫表格，很不幸瓦特尼染疫，但希望不會再擴散。」

北愛爾蘭球王麥克羅伊Rory McIlroy）則收到瓦特尼的道歉簡訊，麥克羅伊說：「他對此感到抱歉，不過我說，這不是他的錯，沒人知道會這樣，我也告訴他，現在只要專心讓自己恢復健康就好。」

麥克羅伊 Rory McIlroy

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