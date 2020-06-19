2020資深體育人交流會 首場高雄蓮潭會館登場

教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「109年國際體育事務人才培育計畫」，今年仍持續在高雄及台北舉辦，首場於今天在高雄蓮潭國際會館舉行，計超過40位有志從事國際體育事務的朋友到場聆聽。

中華奧會沈依婷顧問現場致詞時表示，體育是凝聚國人的最佳媒介，而現階段我國籍人士擔任國際運動組織職務約有190餘席次，由於這些體育界前輩們積極地參與國際活動與會議，使我國得以活躍在國際體壇上，為台灣打開能見度。

活動主題分別為國際體壇動態、國際體育事務經驗傳承、國際運動法律實務及國際談判等，特別邀請亞洲奧林匹克理事會婦女委員會沈依婷委員、國際馬術總會黃啟芳副會長、林振煌律師及國立體育大學王凱立副教授依序分享上述主題，是一場精彩體育交流盛會，使與會人員瞭解國際體育事務奧妙且獲得正面回饋，有助未來執行相關業務順利達成，與國際組織接軌並深化交流以鞏固會員地位。

中華奧會沈依婷顧問指出，經過許多體育界前輩深耕多年，讓台灣可以在國際體壇上發光發熱，由衷表示敬佩與感謝。期盼能夠更多人投入國際體育事務工作行列，以協助國內體育運動團體推展國際事務，體現本活動之精神與價值，一同共創體育大家庭的願景。

此外，深受各界期待的10周年「國際體育事務人才培訓營」，中華奧會正在緊鑼密鼓的規劃中，確定在8月下旬舉行，將重新設計原先課程內容與授課方式，並加入相關防疫措施，朝向採數位與實體並進的混成教學。預計6月下旬展開報名，屆時相關消息或資訊，也會公布在中華奧會網站，敬請各位拭目以待。