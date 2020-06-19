網球／謝政鵬壓力大險經死亡邊緣 臉書宣洩情緒爆姊弟失和

我國網壇好手謝政鵬，歷經女友離世的沈重打擊，讓他長時間情緒低落，經過不斷的壓抑，謝政鵬今日於臉書一口氣將壓力宣洩，不僅自爆「差點走了」，也公開和姊姊謝淑薇不合。

去年2月，謝政鵬的女友在文化大學校門前遭公車輾斃，讓他難以釋懷，一度認為「留下的人真的活得好累...」，已透露出謝政鵬籌受不小壓力。另外，生涯期間常被揶揄是靠姊姊謝淑薇的金援、支持才能發光。對此，謝政鵬直接爆料自己跟姊姊失和，希望大家還他清白。

面對上述等等精神壓力，謝政鵬今天直接以臉書當出口，向大眾揭露真實的自己，他寫道：「Sorry...前幾天差點去了，是我妹把我從死亡邊緣拉了回來...至於這十幾年的精神壓力、情感霸凌我也受夠了！對於我認識的朋友他們都知道我沒有姐姐～是的他們都知道我沒有姐姐也絕不會在我面前提起這個人，從踏入職業以來感謝有貴人幫助，也謝謝她在貴人面前說我沒有比賽讓我自己想辦法，這些年我忍了也吞了，請別再說我靠她的金援她的支持我才有今天，我能有今天是靠著自己邊打邊教球熬過來的，總之這一輩子的壓力在面臨這一次的邊緣我放棄了所謂的家庭情感。」

看到謝政鵬感性的貼文，粉絲紛紛為他加油打氣，更勸謝政鵬不要因為外界的閒言閒語而被擊倒。

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