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找出有溫度的在地故事 清華大學製作五運動名人專輯

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國立清華大學運動科學系透過公共關係課程的規劃置製作了五位在地運動界名人的專輯。圖／清華大學提供
國立清華大學運動科學系透過公共關係課程的規劃置製作了五位在地運動界名人的專輯。圖／清華大學提供

國立清華大學運動科學系透過公共關係課程的規劃置製作了五位在地運動界名人的專輯並於今天進行期末作業成果發表會，這五位運動名人包括了紀政女士（田徑）、彭誠浩（棒球）、林圭璋（射箭）、楊健雄（籃球）及鄭玉珠（田徑）。

公共關係課程授課教師黃煜指出這個期末作業的構想是來自於在去年美國休假期間的一趟賓州之旅，先後造訪了美國內戰國家公園、威廉波特少棒博物館、清教徒園區。此外，也代表台灣棒球名人堂拜會美國棒球名人堂，名人堂為了150年前棒球賽門票竟製作了10萬美元的保護膜，雖說美國歷史只有200多年，但在各個領域的文化保存卻是令人嘆為觀止。

因此，本期末作業的目的就是找出這個城市過去在運動界的精采故事與感人事蹟，讓這個更多城市的人民對這個城市的運動歷史有更深的認識與關心，經過一些訪談與調查，鎖定了五位在地運動界的前輩，每一位名人的故事都非常精彩，如有「飛躍羚羊」美譽之稱的紀政女士是我國第一位獲得的奧運女性選手，從運動場退出之後，持續參與運動的推廣，投身棒球運動近一甲子彭誠浩會長目前是棒壘球總會的的一副會長及亞洲棒球總會會長，是我國棒球發展走向國際化的關鍵推手。

參加兩次奧運賽事的林圭璋教練算是運動奇芭，參加兩次奧運會，分別是田徑與射箭項目，堪稱是國內第一位的奧運兩棲運動員，且國內現今的優秀射箭教練多半是其子弟兵，任教學校的楊健雄老師，參與在的體育行政近20年，對於健全的運動組織的發展有具體貢獻。另外，鄭玉珠老師是國內短跑好手，在國際上也有優秀表現，也在基層培育選手數十載。表一列出五位前輩的基本資料及重要事蹟。

除試著找出在地的精彩故事之外，修課同學的還要學習人物訪談、錄影拍攝與影片剪接等技巧，修課同學表示這對於是一大挑戰，許多同學為了豐富故事內容，還要試著訪問當事者的關鍵人物，例如，國立體育大學校長邱炳坤及奧運射箭培訓隊教練倪大智老師也都接受專訪暢談林圭璋恩師的點點滴滴。

棒球 田徑 名人堂

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