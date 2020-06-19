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NFL／卡普尼克轉行當名嘴 為黑人發聲

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
「單膝跪地」的抗議先鋒卡普尼克轉戰媒體當名嘴，要為黑人發聲。 路透社
「單膝跪地」的抗議先鋒卡普尼克轉戰媒體當名嘴，要為黑人發聲。 路透社

美國網路平台Medium宣布，前NFL四分衛卡普尼克(Colin Kaepernick)已加入Medium董事會，將致力於關注種族和民權的內容。

在NFL演奏美國國歌時下跪抗議種族不公而引發廣泛爭議的卡普尼克，將在Medium平台上發布並分享對社會上反黑人種族主義的看法。

Medium允許包括企業和媒體在內的客戶發表可以讓讀者留言的貼文。

Medium CEO威廉斯(Ev Williams)在聲明中說，「我知道他將為本平台帶來寶貴的見識和領導才能，尤其是在這個世界終於趕上他對種族正義願景的此刻。」「我非常歡迎他加入Medium。他是位敏銳、獨立的思想家，他的誠信啟發了很多人。世界需要更多像他這樣的人。」

NFL主席古德爾(Roger Goodell)本周表示，他將鼓勵球隊與卡普尼克簽約，並補充說聯盟也歡迎他在社會正義領域的場外指導。

卡普尼克於2月成立的出版公司也是合作夥伴之一，將協助創建和展示有關美國種族和民權的故事，並提高有色人種的聲量。

卡普尼克說：「很高興Kaepernick Publishing與Medium合作，繼續在新聞和出版行業中提高黑人的聲音。」「我也期待以新的董事會成員身份為黑人作家和創作者創造新的機會和管道。」

尼克 NFL 威廉斯

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