足球／歐洲足總呼籲 今夏轉會窗在10月5日結束

歐洲足球總會（UEFA）今天表示，在下季歐洲冠軍聯賽（Champions League）及歐洲聯賽（Europa League）小組賽前，希望今夏轉會窗（transfer window）在10月5日結束。

歐洲足總在執行委員會視訊會議後表示，足球俱樂部將必須在10月6日前，註冊參加下季歐洲俱樂部比賽小組賽的球員。

歐洲足總昨天表示，2020至21年球季歐洲冠軍聯賽將於10月20日開踢，而歐洲聯賽小組賽將於10月22日開賽。

轉會窗是足球運動一年中的特定時期，期間足球俱樂部可以收購或出售旗下職業足球員到其他足球俱樂部。

歐洲夏季轉會窗通常於9月伊始結束，儘管個別國家未全部遵循同樣日程。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，歐洲本季足球賽事於3月中旬中斷，目前仍在進行調適。