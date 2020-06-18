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網球／美網球星增加 去年冠軍參賽拚衛冕

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
去年美網冠軍加拿大安德里斯庫，宣布會參加今年比賽。 美聯社
去年美網冠軍加拿大安德里斯庫，宣布會參加今年比賽。 美聯社

今年美網確定如期舉行，去年在紐約迎接生涯首座大滿貫的加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）加入美國名將小威廉絲（Serena Williams）行列，宣布參加今年賽事、挑戰連霸。

安德里斯庫去年決賽擊敗6屆冠軍小威，儘管許多歐洲球員對美網參賽有疑慮，她仍公開表態參賽。她透過推特表達立場，「我絕不會質疑美國網球協會沒有做好準備，當我們回歸球場會確保我們的安全。」

在此之前，包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）都表態，很可能不會參加今年美網。

對於小約對賽事的「悲觀看法」，本周剛過20歲生日的安德里斯庫表示理解，「這決定，我知道不是件容易的事，我完全支持也了解每個球員有個人觀點。」她也提到，每位球員要參賽的移動距離都不同，但她希望藉此機會回到球場，和其他球員再度恢復聯絡關係，並且希望將網球再帶給全世界上百萬的球迷。

美網前年冠軍、日本前「世界球后」大坂直美也表示，只要大會能提出完整且適當的安全措施，她將計畫參賽。

美網 小威廉絲 安德里斯庫

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