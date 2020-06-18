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藤球／首度挑戰排名賽 再興學霸雙闖4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
再興中學周雋恩（前排中）及隊友各個成績優異。圖／中華籐球協會提供
再興中學周雋恩（前排中）及隊友各個成績優異。圖／中華籐球協會提供

109年第一次全國藤球排名賽今天在台北體育館一樓熱鬧開踢，率先登場的雙人賽經過整日激烈廝殺，再興中學國男、國女組成的「學霸組」均闖4強，首次參加排名賽就開出紅盤。

在前國家隊教練徐聖明的帶領下，再興球員們不僅場上表現優異，功課在學校也是名列前茅，儘管平日只透過午休及每周一節的社團課練習，仍一路闖關，教練徐聖明笑說：「這次能來比賽的選手平均校排都在前20名，沒來的代表還在學校努力。」

即將升上8年級的周雋恩，每次段考校排都在15名以內，他將練球作為紓解課業壓力的管道，不僅放鬆心情也能強健體魄，「以前早上到學校總是精神不好，現在有練球即使到中午過後還是精神百倍。」雖然接觸藤球才一年，周雋恩已設定目標，希望9年級時可以順利學會騰空翻殺。

2010、2011年在國家隊執教的徐聖明回到再興中學後仍思索為藤球發展盡一份心力，他說：「身為國家隊教練，至少回到學校要成立藤球社團，讓學生們可以多元學習。」由於練習時間不多，選手們從踢毽子開始，循序漸進學習基礎動作，要求基本而不花俏，才能事半功倍。

再興過去多以台北市的比賽為主，首度參加排名賽是想讓選手見識全國賽的氛圍，與更高層級的對手較量，了解自己的程度，才有進步的動力。

國小組雙人賽事由天母國小直落二擊敗興德國小A順利封王，第三名由興德國小B及瑞平國小並列。

再興中學彭以明發球，教練徐聖明場後方指導。圖／中華籐球協會提供
再興中學彭以明發球，教練徐聖明場後方指導。圖／中華籐球協會提供

藤球

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