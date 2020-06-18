聽新聞
test
0:00 / 0:00
全中運主題曲MV發表《屏東Keep Going》激勵士氣超洗腦
繼2019台灣燈會「海與光（我們在屏東見吧！）」音樂影片後，屏東縣政府再次與音樂才女黃小玫合作，為2020全國中等學校運動會創作主題曲「屏東Keep Going」，今正式發表，唱出運動員努力揮汗鍛鍊追夢的堅毅精神，呼應今年全中運主題「屏屏挑戰，只為更好的自己！」
屏東縣長潘孟安說，全中運原訂4月舉辦，但受到新冠肺炎影響緊急喊停，台灣疫情現趨緩解禁，進入下半場防疫新生活，全中運重新恢復舉辦，7月18至7月23日在屏東舉行，這場運動盛會屏東等了24年。
屏東縣政府指出，疫情解禁後，7月18日開幕典禮恢復盛大辦理，詳細的防疫計畫待衛福部核准，縣府會在活動官網公告
潘孟安說，為迎接全中運，縣府籌備1年多，包括整修體育館、田徑場，並在縣內13個鄉鎮整修19處場館，讓選手能好好發揮。縣府比照國際賽事規格設計主視覺、主題曲，也是希望大家重視運動人才培育。
「屏東Keep Going」音樂MV以運動為主題，邀集屏東縣內各校績優選手包含游泳、跆拳道、競技體操、舉重、網球、桌球、韻律體操、滑輪溜冰、柔道、拳擊、射箭、田徑等12個項目35名選手一同入鏡，展現運動技能，透過歌曲動感活力及勵志溫暖的歌詞，將屏東選手們運動精神與熱血動能擴散出去。
副歌「keep going keep trying」節奏輕快鮮明，超級洗腦，讓人可以隨歌曲為選手加油。衛生局編「驕仔舞」帶動跳，動作簡單好學，潘孟安說，主題曲不僅適合全中運，也可以當健康操，歡迎全民動起來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言