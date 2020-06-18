全中運主題曲MV發表《屏東Keep Going》激勵士氣超洗腦

繼2019台灣燈會「海與光（我們在屏東見吧！）」音樂影片後，屏東縣政府再次與音樂才女黃小玫合作，為2020全國中等學校運動會創作主題曲「屏東Keep Going」，今正式發表，唱出運動員努力揮汗鍛鍊追夢的堅毅精神，呼應今年全中運主題「屏屏挑戰，只為更好的自己！」

屏東縣長潘孟安說，全中運原訂4月舉辦，但受到新冠肺炎影響緊急喊停，台灣疫情現趨緩解禁，進入下半場防疫新生活，全中運重新恢復舉辦，7月18至7月23日在屏東舉行，這場運動盛會屏東等了24年。

屏東縣政府指出，疫情解禁後，7月18日開幕典禮恢復盛大辦理，詳細的防疫計畫待衛福部核准，縣府會在活動官網公告

潘孟安說，為迎接全中運，縣府籌備1年多，包括整修體育館、田徑場，並在縣內13個鄉鎮整修19處場館，讓選手能好好發揮。縣府比照國際賽事規格設計主視覺、主題曲，也是希望大家重視運動人才培育。

「屏東Keep Going」音樂MV以運動為主題，邀集屏東縣內各校績優選手包含游泳、跆拳道、競技體操、舉重、網球、桌球、韻律體操、滑輪溜冰、柔道、拳擊、射箭、田徑等12個項目35名選手一同入鏡，展現運動技能，透過歌曲動感活力及勵志溫暖的歌詞，將屏東選手們運動精神與熱血動能擴散出去。