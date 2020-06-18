高球／PGA復賽第二戰 再傳「加零」好消息

PGA傳承者盃（RBC Heritage）今天開戰，PGA也再報告好消息，新冠肺炎後第二場恢復的賽事沒有球員確診新冠肺炎。

上周迎接賽事回歸的PGA，為防疫下了不少功夫，每站前球員都要接受新冠肺炎檢測只是基本盤；上周「打頭陣」的嘉信挑戰賽加上PGA發展巡迴賽韋伯網巡迴賽共檢測1559人，嘉信公開賽檢測結果都呈陰性，韋伯網巡迴賽雖有4起確診陽性病例，不過都是出發到球場前就發現，其中1人是球員，另3人都是桿弟。

本周接棒登場的傳承者盃，PGA進行369人現場檢測，另有98人是嘉信公開賽第三輪後打算搭乘包機轉戰傳承者盃的選手和桿弟，檢測結果都安全過關。

不過，PGA次級的威巡賽(Web.com Tour)又傳出有確診案例，賽事本周在佛羅里達聖奧古斯丁舉行，408個檢測結果有兩起陽性反應，兩人都是桿弟。

我國好手潘政琮去年在傳承者盃迎接生涯第一座PGA金盃，挑戰衛冕腳步雖因新冠肺炎暫緩，但原本4月進行的比賽只是延期登場，小潘開賽前還以前冠軍的身分開球，在砲聲隆隆的加農砲中為賽事揭開序幕。