快訊

內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／PGA復賽第二戰 再傳「加零」好消息

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣高球選手潘政琮(中)出征傳承者盃高球賽。 美聯社
台灣高球選手潘政琮(中)出征傳承者盃高球賽。 美聯社

PGA傳承者盃（RBC Heritage）今天開戰，PGA也再報告好消息，新冠肺炎後第二場恢復的賽事沒有球員確診新冠肺炎。

上周迎接賽事回歸的PGA，為防疫下了不少功夫，每站前球員都要接受新冠肺炎檢測只是基本盤；上周「打頭陣」的嘉信挑戰賽加上PGA發展巡迴賽韋伯網巡迴賽共檢測1559人，嘉信公開賽檢測結果都呈陰性，韋伯網巡迴賽雖有4起確診陽性病例，不過都是出發到球場前就發現，其中1人是球員，另3人都是桿弟。

本周接棒登場的傳承者盃，PGA進行369人現場檢測，另有98人是嘉信公開賽第三輪後打算搭乘包機轉戰傳承者盃的選手和桿弟，檢測結果都安全過關。

不過，PGA次級的威巡賽(Web.com Tour)又傳出有確診案例，賽事本周在佛羅里達聖奧古斯丁舉行，408個檢測結果有兩起陽性反應，兩人都是桿弟。

我國好手潘政琮去年在傳承者盃迎接生涯第一座PGA金盃，挑戰衛冕腳步雖因新冠肺炎暫緩，但原本4月進行的比賽只是延期登場，小潘開賽前還以前冠軍的身分開球，在砲聲隆隆的加農砲中為賽事揭開序幕。

潘政琮

延伸閱讀

帶頭捍衛亞馬遜雨林 巴西原住民領袖染新冠肺炎喪命

高球／傳承者盃維持傳統 衛冕者潘政琮開球砲聲隆隆

PGA／首冠時缺席 潘政琮拚衛冕 愛妻當桿弟助陣

高球／新賽事迎接球員 LPGA下月回歸

相關新聞

高球／傳承者盃維持傳統 衛冕者潘政琮開球砲聲隆隆

將在南卡羅萊納州希爾頓黑德島舉行的PGA傳承者盃，昨天晚間由將挑戰衛冕的我國好手潘政琮進行開球儀式，儘管今年賽事受到新冠...

法網／再延後一周開打 法網打算開放球迷

隨著美國網球公開賽確定開打，法國網球公開賽也重新調整賽程，將原本預計開打的時間延後一周，拉長與美網的間隔時間，以便準備資...

全中運主題曲MV發表《屏東Keep Going》激勵士氣超洗腦

繼2019台灣燈會「海與光（我們在屏東見吧！）」音樂影片後，屏東縣政府再次與音樂才女黃小玫合作，為2020全國中等學校運...

高球／PGA復賽第二戰 再傳「加零」好消息

PGA傳承者盃（RBC Heritage）今天開戰，PGA也再報告好消息，新冠肺炎後第二場恢復的賽事沒有球員確診新冠肺炎...

網球／澳洲外小子再開火 飆ATP復賽決定

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）昨天宣布今年美網能如期舉行，ATP今天再宣布受新冠肺炎停擺的賽季將在8月重啟，...

拳擊／對戰男選手失意義 女子拳擊擬不參加模擬賽

東京奧運模擬賽在今天公布比賽時程，其中女子拳擊四位奧運國手雖然安排在8月4日出賽，但國訓中心副執行長劉慶文在今天透露，由...

東奧模擬賽戴資穎、周天成打頭陣 女子拳擊擬不辦

為提升我國培訓隊選手訓練強度、檢測訓練成效及強化選手鬥志，體育署在今天宣布將於8月1日至8日舉行的「模擬東京奧運對抗賽」...

網球／美網如期舉辦 小威廉絲參賽力挺

美網確定舉辦，地主名將小威廉絲（Serena Williams）以行動力挺，她透過影片表達期待參賽的心情，「我相信美國網...

網球／法網訂9月下旬登場 WTA與ATP8月相繼復賽

法國網球公開賽主辦單位今天表示，因疫情延後的法網將於9月27日登場。世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（A...

美網／確定閉門打 多位大咖恐缺席

今年美網是否舉辦昨天有了答案，紐約州長古莫宣布，美網如期在八月卅一日開戰，賽事將閉門舉行，但除了膝蓋動刀的「瑞士特快車」...

PGA／首冠時缺席 潘政琮拚衛冕 愛妻當桿弟助陣

我國旅外高球好手潘政琮，今天將在ＰＧＡ傳承者盃與球王麥克羅伊同組出發，去年他在此賽事拿下個人ＰＧＡ生涯首冠，但老婆林盈君...

排球／台電女排到台東 指導校園小將

台電女排寫下企業聯賽八連霸佳績後，昨前進後山台東，一連3天展開關懷列車之旅，與東海岸3所國小切磋球技，將排球種子播種到偏...

熱門新聞

連三年選中MVP 雷霆怎麼浪費一鍋好料？

NBA／暴龍郵寄冠軍戒到家 林書豪：包裹裡有彩蛋

日職／一軍開季4名台灣球員 沒有宋家豪最意外

中職／黃恩賜飆10K張志豪滿貫砲 兄弟痛宰悍將緊咬猿隊

現場重現／單季50轟的夢想 曾讓許基宏飽受網路霸凌

日職／王柏融卡位先發 日媒點出練習賽警訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。