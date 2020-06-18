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網球／澳洲外小子再開火 飆ATP復賽決定

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
基里洛斯。 美聯社
基里洛斯。 美聯社

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）昨天宣布今年美網能如期舉行，ATP今天再宣布受新冠肺炎停擺的賽季將在8月重啟，但昨天才轟美國網球協會舉辦美網太自私的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）又開砲，以「馬鈴薯（potato）」形容ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）。

馬鈴薯在英文俚語多和貶義相連，世界排名40的基里洛斯酸說，ATP決定8月中復賽的決定值得乾一杯，他還反諷高登茲「這段時間真是照顧球員」。

「認真的，要不你來和我們合作？」基里洛斯最後就是用「馬鈴薯」作為結尾，不滿態度顯而易見。

ATP今天宣布，8月14日從華盛頓重啟賽季，高登茲指出，希望有愈來愈多比賽能回到年度行事曆中，球員們在疫情期間做出許多努力，如今也有機會在不同狀態下展現競爭力。

受新冠肺炎影響，職網賽事從3月就一路停擺，百年歷史的溫布頓也取消，不過美網先宣布如期在8月31日開打，從5月移到9月的法網更打算開放球迷進場。

美網 高登 溫布頓

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