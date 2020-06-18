拳擊／對戰男選手失意義 女子拳擊擬不參加模擬賽

東京奧運模擬賽在今天公布比賽時程，其中女子拳擊四位奧運國手雖然安排在8月4日出賽，但國訓中心副執行長劉慶文在今天透露，由於對手尋找上的困難，不排除女子拳擊不舉辦模擬賽，對於一度盛傳將找男選手充當對手，陳念琴的教練柯文明則是認為，這可能會失去奧運模擬賽的意義。

將在8月1日至8日舉行的東京奧運模擬賽，在今天公布賽程與部分比賽與獎勵規定，不過已經有四名選手陳念琴、林郁婷、黃筱雯與吳詩儀取得奧運門票的女子拳擊，卻傳出因為尋找不到對手，不排除不參加這次的模擬賽，劉慶文指出，雖然一度有提議尋找男子選手充當四人對手，不過在考量到安全性問題下，可能因此作罷。

陳念琴的教練柯文明是表示，體育署與國訓中心舉辦模擬賽的用意確實相當棒，原本他們也傾向從國外尋找對手來進行模擬賽，不過礙於防疫規定這樣的作法恐怕難以施行，因此在對手尋找上確實有相當難度。

對於一度傳出有可能由男選手充當對手，柯文明也強調，模擬賽舉行的意義就在於模擬奧運比賽狀況，如果讓男子選手作為比賽對手就已經失去了模擬的意義，「雖然平常我們也會跟男選手練習，但真正比賽感覺還是差很多的。」

而林郁婷的教練曾自強則是認為，找身體條件完全不同的男生作為對手，其實是有很大的風險，加上屆時有賽事轉播，也要顧及選手的心理狀態與未來發展，「不管最後會不會辦（模擬賽），將不會影響我們的調整步調，現在我們就還在四處打練習賽，其中也有不少跟男生練習的比賽。」

除了女子拳擊外，這次模擬賽戴資穎也將與男子選手、周天成陪練員的林家翾及另一小將蔡傑皓進行對戰。