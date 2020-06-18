東奧模擬賽戴資穎、周天成打頭陣 女子拳擊擬不辦

為提升我國培訓隊選手訓練強度、檢測訓練成效及強化選手鬥志，體育署在今天宣布將於8月1日至8日舉行的「模擬東京奧運對抗賽」相關細節，共計12個比賽種類，包括戴資穎、周天成、文姿云、郭婞淳、鄭兆村等黃金計畫選手都將參賽。

這次模擬賽除了射擊在公西靶場、田徑在高雄國家體育場舉行外，另外10個比賽種類都將在國訓中心內進行，其中8月1日首日就將舉行羽球賽事，包括戴資穎、周天成、王子維、李洋、王齊麟都將參賽，8月2日空手道文姿云、體操李智凱、唐嘉鴻、丁華恬，8月3日田徑鄭兆村、楊俊瀚，8月6日郭婞淳、8月7日跆拳道劉威廷也將陸續登場。

國訓中心副執行長劉慶文指出，每個比賽項目都設有獎勵部分，並授權給協會設定獎勵目標，「依照他們特性來看怎麼樣設定，比喻說，空手道就是第一名給獎金，跆拳道除了第一名給獎金，如果培訓隊拿第一名不給獎金，反而是外面的人可以打贏亞洲區資格賽的選手就會有獎金，類似這樣子。包括田徑也是設定前三名，但成績要達標（協會設定標準）才會有獎金，舉重也是採用積分制，依照不同選手的特性來做設定。」

不過劉慶文也透露，目前女子拳擊部分由於對手難尋，目前還在統合教練與選手意見，不排除不辦理模擬賽，「拳擊四個女生在國內找不到對手，如果找男生跟他們打，又會擔心，所以安全上的考量與體重問題，我們還在跟協會溝通，女孩子是不是要在模擬賽裡面比賽，男孩子是沒有問題的。」

體育署競技運動組組長洪志昌則透露，這次模擬賽每個運動種類獎金都在10萬元上下，總獎金突破100萬，除了比賽成績外，像是體操也設有「美技獎」，希望鼓勵選手繼續精進。