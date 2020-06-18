網球／美網如期舉辦 小威廉絲參賽力挺

美網確定舉辦，地主名將小威廉絲（Serena Williams）以行動力挺，她透過影片表達期待參賽的心情，「我相信美國網協會好好完成任務，確保每個人都安全。」

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）昨天宣布今年美網能如期舉行，8月31日進行到9月13日的賽程將在紐約國家網球中心登場；國家網球中心4月還曾化身新冠肺炎臨時醫院，紐約和美國更是新冠肺炎重災區，賽事舉辦與否都有討論聲。

包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都質疑過美網舉辦的安全性，不過生涯握有23座大滿貫的小威選擇力挺家鄉大滿貫，「太瘋狂了，我很興奮！」她曾6度在美網封后，今年將以38歲年紀挑戰第24座大滿貫。

受新冠疫情影響，職網賽事從3月就停擺，ATP和WTA也決定將辛辛那提網賽移師紐約，在美網前實施類似的「泡泡式」隔離方式進行，球員都會進行新冠肺炎檢測。

美國網球協會執行長陶史（Mike Dowse）表示，舉辦美網對網球是正確的決定，「我們的球迷告訴我們，非常期待看到世界最佳球員們。」美國網協執行長艾拉絲特（Stacey Allaster）則是信心十足說，相信有很多選手想回歸球場。

球員抵達指定飯店後就會進行檢測，飯店將於8月15日就開放，選手至少每周要進行一次檢測；選手若選擇8月16日後入住私人住所，檢測次數會更頻繁。

今年美網單打維持128籤，但雙打從64籤縮減成32籤，且所有球員只能打雙打，無法「兼項」；今年賽事不會有會外賽，但將發出8張外卡；今年混雙、青少年賽事和輪椅組賽事也都將取消。