快訊

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／傳承者盃維持傳統 衛冕者潘政琮開球砲聲隆隆

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
潘政琮在傳承者盃開球。美聯社
潘政琮在傳承者盃開球。美聯社

將在南卡羅萊納州希爾頓黑德島舉行的PGA傳承者盃，昨天晚間由將挑戰衛冕的我國好手潘政琮進行開球儀式，儘管今年賽事受到新冠肺炎疫情影響，導致比賽延期到今天才舉行，並且不開放觀眾入場，不過仍舊維持傳統在開球儀式上利用加農砲聲為賽事揭開序幕。

從1969年開始舉辦的傳承者盃，往年都在四月中旬舉行，不過今年受到新冠肺炎疫情影響延至本周才開打，而這項賽事過去兩年都由亞洲選手拿下冠軍，包括2018年的日本選手小平智與去年的潘政琮。

而今年傳承者盃雖然受到疫情影響將不開放觀眾進場，今年更延到周三才正式開球，場邊也缺少了圍觀的觀眾與觀禮人員，但仍舊維持由衛冕者負責開球的傳統，並且由大會提供耳塞給開球者，以在開球同時點燃加農砲朝著海灣射擊。

今年開球儀式也由我國好手潘政琮挑起大樑，他也依照賽事傳統穿上紅色格紋西裝外套進行揮桿，為今年賽事揭開序幕，賽事主席佛雷澤（Simon Fraser）說：「一切都很順利，很高興我們的儀式很成功，儘管這不像以往一樣在球場另一端擠滿球迷，如同一場盛大的慶祝活動一樣，但感覺仍是很棒，就像是一場傳統活動一樣。」

潘政琮

延伸閱讀

PGA／首冠時缺席 潘政琮拚衛冕 愛妻當桿弟助陣

高球／新賽事迎接球員 LPGA下月回歸

PGA／橫跨半個美國 潘政琮開露營車防疫成話題

PGA／潘政琮重返幸運地 愛妻去年缺席今年客串桿弟

相關新聞

高球／傳承者盃維持傳統 衛冕者潘政琮開球砲聲隆隆

將在南卡羅萊納州希爾頓黑德島舉行的PGA傳承者盃，昨天晚間由將挑戰衛冕的我國好手潘政琮進行開球儀式，儘管今年賽事受到新冠...

法網／再延後一周開打 法網打算開放球迷

隨著美國網球公開賽確定開打，法國網球公開賽也重新調整賽程，將原本預計開打的時間延後一周，拉長與美網的間隔時間，以便準備資...

網球／美網如期舉辦 小威廉絲參賽力挺

美網確定舉辦，地主名將小威廉絲（Serena Williams）以行動力挺，她透過影片表達期待參賽的心情，「我相信美國網...

網球／法網訂9月下旬登場 WTA與ATP8月相繼復賽

法國網球公開賽主辦單位今天表示，因疫情延後的法網將於9月27日登場。世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（A...

美網／確定閉門打 多位大咖恐缺席

今年美網是否舉辦昨天有了答案，紐約州長古莫宣布，美網如期在八月卅一日開戰，賽事將閉門舉行，但除了膝蓋動刀的「瑞士特快車」...

PGA／首冠時缺席 潘政琮拚衛冕 愛妻當桿弟助陣

我國旅外高球好手潘政琮，今天將在ＰＧＡ傳承者盃與球王麥克羅伊同組出發，去年他在此賽事拿下個人ＰＧＡ生涯首冠，但老婆林盈君...

排球／台電女排到台東 指導校園小將

台電女排寫下企業聯賽八連霸佳績後，昨前進後山台東，一連3天展開關懷列車之旅，與東海岸3所國小切磋球技，將排球種子播種到偏...

高球／新賽事迎接球員 LPGA下月回歸

PGA賽事已經恢復舉行，LPGA也預計在7月底恢復舉辦，官方今天宣布俄亥俄州將「背靠背」迎接兩場賽事，率先登場是7月31...

網球／美網照常舉行 前球后：很高機率不參賽

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）今天宣布美網如期舉行，但目前世界排名第2的羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Sim...

足球／英超球星向政府爭取 貧童獲免費午餐

英超足球明星拉許福德最近為英國130萬貧童爭取到免費的暑假學校午餐！貧童在學期間可在學校吃飯，但暑假就會取消營養午餐，對家長負擔大。在拉許福德帶頭號召、寫公開信給國會下，英國政府最終決定開放暑假可讓貧

PGA／橫跨半個美國 潘政琮開露營車防疫成話題

我國高爾夫好手潘政琮為了因應新冠肺炎大流行後的PGA復賽，決定購入露營車來取代過去搭機參賽的移動方式，而這也引發美國媒體...

足球／英超復賽第一戰 曼城迎兵工廠師徒鬥法

歷經近百日的停賽，英超將在明天凌晨開響復賽第一砲，其中第二場比賽就將上演曼城對兵工廠的豪門對決，該場也將左右利物浦封王的...

熱門新聞

連三年選中MVP 雷霆怎麼浪費一鍋好料？

JHBL／銘傳國中摘乙級全國聯賽冠軍 基隆睽違10年狂賀

中職／黃恩賜飆10K張志豪滿貫砲 兄弟痛宰悍將緊咬猿隊

NBA／反對復賽處罰？ 球評爆厄文禁去迪士尼

NBA／暴龍郵寄冠軍戒到家 林書豪：包裹裡有彩蛋

日職／王柏融卡位先發 日媒點出練習賽警訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。