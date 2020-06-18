高球／傳承者盃維持傳統 衛冕者潘政琮開球砲聲隆隆

將在南卡羅萊納州希爾頓黑德島舉行的PGA傳承者盃，昨天晚間由將挑戰衛冕的我國好手潘政琮進行開球儀式，儘管今年賽事受到新冠肺炎疫情影響，導致比賽延期到今天才舉行，並且不開放觀眾入場，不過仍舊維持傳統在開球儀式上利用加農砲聲為賽事揭開序幕。

從1969年開始舉辦的傳承者盃，往年都在四月中旬舉行，不過今年受到新冠肺炎疫情影響延至本周才開打，而這項賽事過去兩年都由亞洲選手拿下冠軍，包括2018年的日本選手小平智與去年的潘政琮。

而今年傳承者盃雖然受到疫情影響將不開放觀眾進場，今年更延到周三才正式開球，場邊也缺少了圍觀的觀眾與觀禮人員，但仍舊維持由衛冕者負責開球的傳統，並且由大會提供耳塞給開球者，以在開球同時點燃加農砲朝著海灣射擊。

今年開球儀式也由我國好手潘政琮挑起大樑，他也依照賽事傳統穿上紅色格紋西裝外套進行揮桿，為今年賽事揭開序幕，賽事主席佛雷澤（Simon Fraser）說：「一切都很順利，很高興我們的儀式很成功，儘管這不像以往一樣在球場另一端擠滿球迷，如同一場盛大的慶祝活動一樣，但感覺仍是很棒，就像是一場傳統活動一樣。」