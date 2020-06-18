法網／再延後一周開打 法網打算開放球迷

隨著美國網球公開賽確定開打，法國網球公開賽也重新調整賽程，將原本預計開打的時間延後一周，拉長與美網的間隔時間，以便準備資格賽，而且計畫開放球迷進場。

美網昨天宣布，今年將在8月31日至9月13日舉辦，原本預計5月開打的法網，因新冠肺炎延期至9月20日，為配合美網時間，今天宣布延後至27日開打，到10月11日結束。

法網資格賽則將恢復舉行，9月21日開打，讓低排名選手有機會參賽，也能在這段受到疫情衝擊的期間，多少獲得一些進帳，法國網球協會主席裘迪切利（Bernard Giudicelli）表示：「我們致力讓法網回到原本的樣貌，資格賽能夠為受影響的球員提供經濟上的支持。」

法網目前也在爭取開放球迷進場，不過人數多寡仍在與法國政府協商中，裘迪切利說：「絕對不會閉門開打，現在還沒確定觀眾人數，這將交給政府當局決定。」

ATP與WTA也宣布於8月重啟巡迴賽，ATP巡迴賽將從8月14日的華盛頓網賽開打，而WTA巡迴賽則從8月3日在義大利的巴勒摩網賽開始。