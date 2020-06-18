法網／訂9月下旬登場 WTA與ATP巡迴賽8月相繼復賽

法國網球公開賽主辦單位今天表示，因疫情延後的法網將於9月27日登場。世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（ATP）也公布新版時間表，將於8月相繼恢復比賽。

由於爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，網球賽事自3月中以來紛紛陷入停擺。

法國網球公開賽（French Open）傳統上是在5、6月舉行。受到疫情影響，主辦單位原擬9月20日開戰，如今決定再延一週，將於9月27日登場、10月11日結束。

美國網球公開賽（US Open）已證實將於8月31日開打。

ATP和WTA也公布巡迴賽的恢復日期。ATP巡迴賽將於8月14日在美國華盛頓特區復賽；WTA巡迴賽則將於8月3日在義大利巴勒摩（Palermo）開打。