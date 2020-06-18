PGA／首冠時缺席 潘政琮拚衛冕 愛妻當桿弟助陣

我國旅外高球好手潘政琮，今天將在ＰＧＡ傳承者盃與球王麥克羅伊同組出發，去年他在此賽事拿下個人ＰＧＡ生涯首冠，但老婆林盈君未能在場見證，而他今年帶著老婆完成一七八○公里的長征後，將在球場上攜手合作，期盼於幸運地再創佳績。

林盈君去年幫潘政琮打理青少年高球營相關事宜，未能親眼見證他奪冠，今年林盈君將以桿弟身份陪同出賽，「再經歷一次，且有她擔任球僮，是件很有趣的事，因為她去年缺席了。」

上周ＰＧＡ復賽後首站沃斯堡邀請賽未能晉級，潘政琮隨即與老婆開著剛買的露營車，從德州一路開到傳承者盃舉辦地南卡羅萊納州希爾頓黑德島，橫跨半個美國、一七八Ｏ公里的長征引發美國媒體關注，他說：「在這個瘋狂的時期，我的妻子不想飛，我也不想飛，她想要跟著我一起旅行。」

因為疫情捨棄搭機，潘政琮改與老婆開車參賽，甚至在三月ＰＧＡ停賽前，因疫情考量宣布退出ＰＧＡ球員錦標賽，「這是一次很困難的決定，在我的生涯中，包括青少年時期，都不曾退出比賽，我十一歲時曾在比賽中打到流鼻血，但我仍堅持完賽。」

參加完上周賽事後，潘政琮肯定ＰＧＡ在復賽後的防疫表現，「我認為整個巡迴賽在過去兩個月付出很大努力，創造一個安全的比賽環境，上周我留下深刻印象，檢測快速、容易，社交距離也持續在做。」