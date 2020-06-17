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高球／新賽事迎接球員 LPGA下月回歸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
LPGA可望下月回歸。 法新社
LPGA可望下月回歸。 法新社

PGA賽事已經恢復舉行，LPGA也預計在7月底恢復舉辦，官方今天宣布俄亥俄州將「背靠背」迎接兩場賽事，率先登場是7月31日開戰的LPGA啟動錦標賽（LPGA Drive On Championship），由這場3日的增設比賽迎接女將們回歸。

原本的馬拉松菁英賽（The Marathon LPGA Classic）7月23日到26日在俄亥俄州的高原牧場高爾夫俱樂部舉行，賽事同意LPGA延期請求，改至8月6日到9日舉行，且將開放球迷進場，在遵守相關規定下觀戰。

由於馬拉松菁英賽改期，讓LPGA增設一場3日賽LPGA啟動錦標賽；這場賽事總獎金一百萬美金，雖沒職業業餘配對賽、贊助商和球迷，但144位參賽選手的英姿可藉由轉播讓高球迷欣賞。

啟動錦標賽場地在印佛尼斯俱樂部，同個球場舉辦過美國公開賽、PGA錦標賽等大賽，明年索罕盃也是在此舉行。

LPGA專員萬恩（Mike Whan）表示，感謝許多夥伴的慷慨解囊，有些比賽雖無法重新排進2020年賽程，但巡迴賽也曾加了新的賽事，讓球員有另外機會，「這場新賽事能讓我們測試新冠肺炎的防疫規則，再到馬拉松菁英賽迎接球迷。」

有幾場LPGA賽事將更改日期，美國女子公開賽預定12月舉行。

LPGA 高爾夫

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