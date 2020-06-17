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網球／美網照常舉行 前球后：很高機率不參賽
紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）今天宣布美網如期舉行，但目前世界排名第2的羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）馬上透露，防疫優先，她有很大機率放棄今年賽事。
今年美網日期是8月31日到9月13日，由於美國是新冠肺炎重災區，紐約又是疫情最嚴重的州，美網是否舉行已經討論多時；如今紐約「開綠燈」讓美國網協舉辦比賽，賽事除將閉門舉行，另有許多防疫規定，像是額外的休息室空間、專用住宿和額外清潔等。
美國網協還沒正式宣布賽事舉辦，但哈蕾普已經透過發言人告訴羅馬尼亞的《路透》，表達之前就提過可能缺席的立場。
哈蕾普教頭卡希爾（Darren Cahill）上周就曾和《路透》提到，美網的防疫規定「極其困難」，拿過2座大滿貫的哈蕾普很難執行。
哈蕾普發言人今天補充說，美網狀況很可能再改變，「就我的了解，球員7月必須決定是否參賽。」美網協預計明天可能公布更多美網相關細節。
包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）等名將，對是否參賽也都抱有疑慮。
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