足球／英超球星向政府爭取 貧童獲免費午餐

英超足球明星拉許福德最近為英國130萬貧童爭取到免費的暑假學校午餐！貧童在學期間可在學校吃飯，但暑假就會取消營養午餐，對家長負擔大。在拉許福德帶頭號召、寫公開信給國會下，英國政府最終決定開放暑假可讓貧童到學校免費吃飯。

善舉受跨黨派推崇

拉許福德現效力於英超老牌豪門「紅魔」曼聯。他年僅18歲時，便首次在曼聯1軍登場，集正式比賽中第1腳射門就進球、英超第1腳射門就進球、國際賽第1腳射門就進球的記錄於一身，是英格蘭國家隊史上最年輕、世界第3年輕的進球紀錄保持人，也是外界非常看好的新星。

根據《英國廣播公司》報導，由於疫情影響，英國政府尚未完全解封，英國政府原本就有提供低收入戶獲符合資格者，可在學校用免費的食物券換取營養午餐，但英國政府原本堅持，學期以外的時間無法免費供餐，這也讓拉許福德決定寫公開信給政府，呼籲他們要苦民所苦。

球星籲政府傾聽民意

在這位22歲的英超曼聯當家前鋒帶頭號召下，讓英國政府態度大轉彎，讓130萬名（15.4%）的學童在暑假時，也可以憑免費食物券換取午餐，他這樣的善舉獲得英國跨黨派的讚賞。首相強森感謝他對打擊貧窮的努力，工黨黨魁斯塔摩也對他能影響政府政策轉彎感到非常高興。

拉許福德也說，他跟強森通過電話，認為政府這次改變政策很棒，不過這也顯示政府需要更多傾聽民意的平台。英國目前疫情雖有稍微減緩，不過目前已近30萬人確診、42054人死亡，全國陷入很低迷的氛圍，但《BBC》分析，拉許福德的行為為社會帶來了一絲溫暖。

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