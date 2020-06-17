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PGA／橫跨半個美國 潘政琮開露營車防疫成話題

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國高爾夫好手潘政琮為了因應新冠肺炎大流行後的PGA復賽，決定購入露營車來取代過去搭機參賽的移動方式，而這也引發美國媒體的好奇心。 截圖自潘政琮粉絲團
我國高爾夫好手潘政琮為了因應新冠肺炎大流行後的PGA復賽，決定購入露營車來取代過去搭機參賽的移動方式，而這也引發美國媒體的好奇心。 截圖自潘政琮粉絲團

我國高爾夫好手潘政琮為了因應新冠肺炎大流行後的PGA復賽，決定購入露營車來取代過去搭機參賽的移動方式，而這也引發美國媒體的好奇心，在本周將挑戰PGA傳承賽衛冕前，潘政琮也透露目前仍很享受這種與妻子開車移動的日子。

為了因應新冠肺炎疫情，潘政琮在日前於美國購置了一台露營車，並在個人粉絲團上由老婆林盈君拍攝開箱影片，並直言這台露營車將會在未來成為他們的「行動辦公室」，而這次PGA復賽後的前兩場比賽潘政琮也都改以開車的方式來取代搭機，引發美國媒體的關注。

在今天美國媒體就以「潘政琮在新冠肺炎疫情時代的新常態」為標題，來報導他與老婆開車移動的防疫新生活，並指出儘管球員仍必須在一場接著一場比賽間進行長時間的移動，是防疫新時代不變的規律，不過潘政琮與太太的作法是避免搭乘昂貴的私人飛機，也不是選擇費用較低但壅擠的包機，而是自行開車，潘政琮說：「在購買露營車前，我們先搜索了每場錦標賽間的路線，還不算太糟。」

潘政琮夫婦本周就開著露營車，從上周比賽的德州沃斯堡，來到本周舉行PGA傳承賽南卡羅萊納州希爾頓黑德島，這趟旅程橫跨了六個州、1780公里，如不眠不休的開車仍須至少16小時才能抵達。

在那趟旅程中，潘政琮夫婦也在20號州際公路旁的羅斯福國家公園過了一夜， 並欣賞了遊客在湖邊垂釣的悠閒景象，而這一台擁有一張大床、廚房、淋浴設施和廁所的露營車，就成為兩夫妻的歸宿，讓潘政琮直言仍很享受這樣的生活，「在這個瘋狂的時期，我的妻子不想飛，我也不想飛，她想要跟著我一起旅行。」

兩夫妻目前仍將繼續開著露營車參加接下來的賽事，除了八月份在舊金山哈丁公園舉行的PGA錦標賽將可能成為唯一例外，潘政琮說：「如果我可以參賽，那我可能就會搭飛機，這肯定會是很艱難的一次經驗。」

潘政琮 高爾夫

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