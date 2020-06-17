足球／英超復賽第一戰 曼城迎兵工廠師徒鬥法

歷經近百日的停賽，英超將在明天凌晨開響復賽第一砲，其中第二場比賽就將上演曼城對兵工廠的豪門對決，該場也將左右利物浦封王的時間，兩場精彩的比賽，將由ELEVEN體育一台 ＆ PLUS場場帶來現場雙語直播。

復賽首戰由阿斯頓維拉出戰「刀鋒軍團」謝菲爾德聯，兩支本季升班馬的球隊卻有兩樣情，身為威廉王子等英國皇室的愛隊，阿斯頓維拉去年升級賽至少價值1.9億歐元，威廉王子觀賽時還為此欣喜若狂，這支百年勁旅本季豪擲1.4億歐元但表現不佳目前積分倒數第二努力想拚保級。

反觀刀鋒軍團十年磨一劍，一路從英甲踢回英冠又升級英超，現在排名第七，最近也跟曼聯達成續租主力門將韓德森的協議，並和幾位主力球員完成續約，要爭四強的寶座雖然會吃力但不是沒有希望，而且在疫情期間大家降薪百分之十半年跟球隊共體時艱，目前謝菲爾德聯隊是英超球員裡頭工資最低的球隊。

第二場「藍月亮」曼城主場迎「槍手」兵工廠的豪門對決，在經過三個月的停擺，兩隊皆有主力傷兵歸來，曼城坐擁主場優勢不容小覷，復賽首戰一定勢在必得，不僅要穩定軍心也不讓利物浦輕鬆登頂，而槍手主帥阿特塔（Mikel Arteta）曾在曼城擔任助教是當年曼城能蟬聯英超冠軍的推手之一，做為最了解瓜帥的男人，他日前從新冠病毒中康復，接下來要面臨率領槍手重回前六跟爭奪歐冠門票，阿特塔有不能輸的壓力，這回跟前上司瓜迪歐拉（Pep Guardiola）的師徒鬥法，值得期待。

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