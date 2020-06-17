網球／美網照打 澳洲壞小子轟自私

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）同意美國網球協會（USTA）提出的健康安全規範，今年美網確定如期在8月底登場，不過已經有球員表達反對，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）直接轟美網協「自私」，不顧有些國家仍有旅遊限令。

基里洛斯在社群平台發表看法，他開宗明義就用「搖頭」的代號表達心境，他寫說：「住在美國的人當然會推動比賽進行，太自私了，我必須準備好全套隔離裝備，回到澳洲時再隔離兩周。」

目前澳洲的規定是所有境外旅客入境後，都要進行兩周隔離才能自由行動，代表基里洛斯若是從秋天展開賽季，結束美網賽程後必須從紐約直接飛到歐洲，因改期的法網和美網只相隔兩周。

這已非基里洛斯第一次針對相關議題發表反對立場，他上周也曾說，ATP試圖讓美網進行，在現行狀態下是非常自私的決定，「很顯然新冠肺炎是原因，種族歧視的騷動也是。就我來看，網球回歸前，我們必須同心協力度過難關。」

不過上月基里洛斯也宣布，將和比利時好手汀恩（Dominic Thiem）及德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）參加7月中在柏林進行的表演賽，抨擊美網協的舉動似乎有些矛盾。