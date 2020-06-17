PGA／潘政琮重返幸運地 愛妻去年缺席今年客串桿弟

儘管在新冠肺炎疫情復賽後的首場比賽未能晉級，但我國高球好手潘政琮本周將挑戰在PGA傳承賽的二連霸，去年他正是在此場比賽中奪下PGA生涯首冠，對於今年老婆將在同一場賽事中擔任她的桿弟，也讓潘政琮直言相當開心。

PGA在三月季因為新冠肺炎疫情停賽，其中潘政琮在停賽前的最後一站PGA球員錦標賽，就選擇在賽前宣布退出，隨後美國新冠肺炎疫情也愈趨嚴重，在本周將挑戰傳承賽衛冕前，潘政琮也再一次被問到了關於球員錦標賽退賽一事。

「這是一次很困難的決定，在我的整個生涯中，包括青少年時期，我都不曾退出比賽過，包括我11歲時還曾在比賽中打到流鼻血，但我仍堅持完賽。」潘政琮在被問及退賽一事時說：「但為了我的家人、妻子和自身的安全，我們認為提早退出是最正確的選擇，不過說實話，球員錦標賽事PGA最盛大的一場賽事之一，很多人都會到場觀看。」

潘政琮在上周也與多數PGA好手一同在沃斯堡邀請賽（Charles Schwab Challenge）中復賽，只可惜在前兩輪打完後未越過晉級線，不過對於復出後首戰的表現仍感到滿意：「我認為整個巡迴賽在過去兩個月付出很大努力，創造了一個安全的比賽環境，上周我就對於這一點留下深刻印象，檢測快速、容易，社交距離他們也持續在做。」

對於本周將在傳承賽中挑戰衛冕，潘政琮坦言自己與太太都相當喜歡這個地方，尤其今年太太還將以桿弟身份陪同下場，讓他感到相當期待，「今天我打了後九洞，並告訴她我如何攻略每一個洞、揮每一桿，還跟她展示了洞的位置。所以再經歷一次，且這一次還有她擔任球僮，這將是一件很有趣的事情，因為她去年缺席了。」