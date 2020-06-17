田徑／百米世界冠軍錯過藥檢 柯爾曼恐遭禁賽2年

現任100公尺短跑世界冠軍柯爾曼去年12月錯過藥檢，若此案成立，他將面臨2年禁賽，並因此錯過明年的東京奧運。

美國田徑明星柯爾曼（Christian Coleman）在推特（Twitter）發表聲明，透露他可能被禁賽的消息。

柯爾曼表示，在錯過2019年12月9日的抽檢後，他可能因為12個月內3度未能成功受檢，遭田徑誠信委員會（AIU）處罰。

若柯爾曼這次錯過藥檢一案成立，他可能得面臨最高2年的禁賽，這會讓他錯過明年的東京奧運。

但柯爾曼對此事大聲喊冤，他在聲明中表示，他認為（去年）12月9日的抽檢是有目的性的，故意要讓他錯過抽檢。

他說：「如果你在我不知情的狀況下，突然跑到我家門口（只是把車停在大門外，然後走過…沒有任何人到過我家的紀錄），那就別告訴我，我『錯過』了藥檢。」

柯爾曼聲稱，當時他只是到附近的購物中心為耶誕節採買，銀行對帳單和收據可以佐證。

他在聲明中說：「我完全準備好要受檢，如果事前我有接到電話通知，藥檢就可完成，然後繼續度過我的夜晚。」

世界反禁藥組織（WADA）執行的賽外藥檢，也就是通常被稱做「飛行藥檢」的檢測，會抽檢在登錄名冊（Registered Testing Pool，簡稱RTP）上的選手，這些選手通常都是世界頂尖選手。選手一旦被放進RTP，就必須填報自己的行蹤資料，以利隨時進行抽檢。

柯爾曼2018年到2019年間3度錯過飛行藥檢，他未能成功受檢的時間分別是2018年6月6日、2019年1月16日、2019年4月26日，依規定12個月內3次錯過抽檢必須禁賽，但他申訴成功剔除2018年6月6日那一次，讓他免於受罰，去年12月9日一案若成案，他將難逃禁賽。