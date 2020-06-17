美網／美網確定開打 不開放觀眾進場

美國網球公開賽確定舉行，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）同意美國網球協會（USTA）提出的健康安全規範，今天宣布，美網將在當地時間8月31日至9月13日舉辦，不開放觀眾進場。

今年因新冠肺炎疫情關係，網球賽程大搬風，法網延期、溫網取消，四大滿貫賽目前僅澳網已順利結束，美網在美國疫情重災區的紐約舉行，如今找出開打之道，延期後的法網有可能在美網後兩周再開打。

古莫認為，新冠肺炎在紐約的確診數字看起來逐漸趨緩，「我們很期待美網能在皇后區舉行，雖然不開放球迷，但還是可以透過電視觀看。」他也相信美國網球協會會做好防範，確保球員跟工作人員安全，包括加強清潔、增加休息室空間以及專屬的住宿、交通方式。

美國網球協會執行長陶史（Mike Dowse）表示：「我們很期待，在這段困難的期間，要主辦一場全球性的運動賽事，需要負擔很大的責任，我們會盡一切可能保障安全，降低所有潛在風險。」

至少美國網球協會還有練兵機會，作為美網前哨戰的辛辛那提名人賽，預計在8月中舉行，地點也在美網的同個場地「國家網球中心」。

另一個問題是，不在美國的球員如何參加？如果選擇參賽，他們要面臨頻繁的檢驗以及活動限制，而目前的規劃是，每名海外球員只能帶一人隨行，球王約克維奇（Novak Djokovic）、西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）都曾表態，傾向不參加美網。