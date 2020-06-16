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網球／失業當假期 詹家姊妹享受寶島夏天
受新冠肺炎疫情影響，職網賽程從3月開始停擺到7月，我國女網好手詹詠然、詹皓晴也成為暫時「失業」一份子，但姊妹倆轉換心情，除維持一周至少5天訓練，也趁難得長時間離台機會享受寶島的夏天。
姊妹倆今天盛裝出席Jean-Paul Hevin（JPH）法國頂級巧克力的新店開幕會，詹詠然笑說，平時這時間多是法網結束轉到草地賽季，正是賽程最緊湊的時刻，雖因疫情賽程都暫停，至少台灣防疫很成功，「夏天在台灣，可以好好品嘗台灣的水果。」
妹妹詹皓晴最喜歡的大滿貫法網早宣布從5月延期到9月，目前狀況仍不明，她樂觀笑說：「至少可以先吃法國的巧克力。」姊妹倆正是在巴黎和JPH結緣，詹詠然回憶說，早在2007年就在巴黎街頭發現JPH，一試成主顧，今年等待法網開戰前至少能透過巧克力回味花都。
2007年晃眼已是13個年頭，8月準備要過31歲的詹詠然透露，這段疫情期間姊妹倆有和台灣一些青少女好手像是楊亞依、吳芳嫺等交流，她大笑說：「我一直以為我們年紀沒差很多，結果亞依之前才剛過16歲生日，我只能說『沒關係，姊也是年輕過』！」
等待職網賽季恢復前，姊妹倆趁機享受寶島時光，詹詠然才剛去台東度假，並開始構思博士班論文內容；詹皓晴則是充實球場外的個人才藝，熱愛唱歌的她除請老師指導歌藝，也練習自己作詞，期待未來能有作品和球迷交流。
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