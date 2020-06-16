法國16歲攀岩新星墜崖身亡 無緣東京奧運

法國登山協會今天發布消息，證實法國少女攀岩明星杜阿迪在法國阿爾卑斯山（French Alps）的岩壁攀岩時失足跌落150公尺深的險徑，不幸喪命。

據法新與路透社報導，16歲的杜阿迪（LuceDouady）和一群朋友，當時正跨越兩個攀岩區的一條險徑不幸失足。

法國登山協會（FFME）在網站上說：「杜阿迪是法國攀岩國家隊的年輕運動員，前途光明，在比賽中的表現出類拔萃。」

法國登山協會表示，杜阿迪深受攀岩界所有人喜愛，她的逝去讓攀岩界感到無比哀傷。

「這個駭人的消息對和她一起訓練的伙伴、教練、和她所屬的俱樂部而言，都是個打擊。」

她所屬攀岩俱樂部「香貝里雲梯」（ChamberyEscalade）在其臉書（Facebook）專頁上向杜阿迪致敬，稱她是個「充滿能量、熱情、天賦的女性與美妙的人」。

杜阿迪是現任抱石攀岩（bouldering）青少年組世界冠軍，去年她首度挑戰抱石攀岩世界盃的成人組，初試啼聲便摘下第5名。抱石攀岩也是明年東京奧運的競賽項目之一。