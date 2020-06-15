籃球／吳岱豪約滿等機會 3對3先暖身

前中華隊禁區大將吳岱豪今天不穿球衣，改穿西裝現身「3X3. EXE籃球聯盟賽」記者會，成為聯盟執行長的他還將和昔日戰友「小胖」洪志善組隊參賽，證明身手仍能征戰。

吳岱豪透露，上月和SBL璞園隊約滿後，球隊沒有續約打算，「我是想繼續打，有在找機會，包括日本那邊也有在問，但現在是卡在（新冠肺炎）疫情。」

35歲的他認為再當球員2、3年不成問題，除等待機會也主動出擊，和洪志善、達欣隊退役的蔡峻銘、效力過富邦隊的陳京華和3年前從台啤退役的林瑞堃組成一隊，成為首次在台舉辦的3X3. EXE籃球聯盟賽「大魔王」。

203公分的吳岱豪成為聯盟「第一長人」，他笑說執行長身分不會有束縛，「球是圓的，沒有輸不得的壓力。」

3X3. EXE籃球聯盟賽是2014年日本創辦，現已是國際籃球總會（FIBA）認證的賽事，今年共有5個國家、超過100支球隊，台灣「Absolute3X3」品牌負責人黃嘉德和日本3X3. EXE合作辦理，總共6站比賽下月登場，地點遍及台北、宜蘭、基隆、台中、台南和高雄，最終8月29、30日在台中進行台灣區總決賽。

台灣區賽事分為南、北區，兩區各有6隊，12支隊伍除將爭取聯盟戰績前4的季後賽資格，分區冠軍還可拿到2020 FIBA3X3台中挑戰賽外卡，和世界強權一較高下。