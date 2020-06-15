快訊

溺者比想像中安靜：無法大聲呼救時 如何判斷有人溺水？

「臉塗黑」扮泰國人 連鎖飲料店遭網友洗版轟：充滿歧視

網球／打或不打已有結論 美網預計本周宣布

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
美網本周將宣布是如期開打。美聯社
美網本周將宣布是如期開打。美聯社

表訂在8月底登場的美國網球公開賽，預計本周就將揭曉是否如期舉行，現在已有多方消息來源指出，美國網球協會已與ATP、WTA達成協議，同意賽事舉辦。

網球賽程因新冠肺炎疫情大搬風，法網延期、溫網取消，下一個登場的大滿貫賽將是在美國疫情重災區紐約舉辦的美網，賽會連日來討論賽是能否如期舉辦，以及各項防疫措施，預計本周就將正式對外公布。

美國媒體報導指出，多方消息人士透露，ATP與WTA預期都將同意美網提出的賽事方案，協議「即將達成，或是已經達成」。

美網即便如期舉辦，也可能面臨許多好手不打的窘境，球王約克維奇就曾透露，「多數和我聊過的球員，都對於是否要打美網不太樂觀。」他也表態，傾向等到9月的紅土賽季再回歸賽場。

西班牙名將洛培茲（Feliciano Lopez）則投下贊同票，他說：「美網賽會本身也很清楚，會有很多球員不去，我想他們已經考慮過這些這些狀況了，但這並非美網打或不打的唯一考量，還有許多因素將會促成美網舉辦。」至於他自己打或不打？他回應：「我會去。」

美網 洛培茲

延伸閱讀

網球／小約掏錢辦比賽 被拒入境好尷尬

網球／別小看疫情 英國希望媽媽喊明年再復賽

網球／美網規則太嚴苛 球王可能缺賽

網球／約克維奇喊美網條件嚴 英選手反嗆

相關新聞

網球／打或不打已有結論 美網預計本周宣布

表訂在8月底登場的美國網球公開賽，預計本周就將揭曉是否如期舉行，現在已有多方消息來源指出，美國網球協會已與ATP、WTA...

網球／小約掏錢辦比賽 被拒入境好尷尬

塞爾維亞「世界球王」約克維奇所屬的基金會自辦亞德里亞巡迴賽，在貝爾格勒的第一站才風光落幕，馬上傳出尷尬消息，原本訂月底在...

網球／別小看疫情 英國希望媽媽喊明年再復賽

受新冠病毒影響，職網賽季從3月一路停擺到7月，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）母親茱蒂（Judy Murray...

高球／PGA閉門復賽 球迷找漏洞觀戰

PGA正式迎接賽事回歸，位於德州沃斯堡的嘉信公開賽成為重啟賽程的第一站，儘管比賽採不開放球迷進場的「閉門」方式舉行，仍有...

足球／雨勢過大雷響不斷 企甲喊卡

台灣企業甲級足球聯賽第二循環第一輪重新開放球迷進場，但雨神也來湊熱鬧，台中太原球場進行的璉紅台體對上台中FUTURO比賽...

羽球／奧運模擬賽8月登場 戴資穎迎戰2名男選手

模擬東京奧運對抗賽8月登場，世界球后戴資穎對手將是男選手林家翾、蔡傑皓，周天成、王子維除了將與2名男單選手交手外，兩人還...

西甲／「我來找梅西的」 閉門比賽卻有球迷鬧場

足球比賽有球迷衝進場內鬧場，已經不是新鮮事，但出現在閉門比賽的場上，就讓人好奇球場戒備、防疫措施哪裡出了漏洞。

羽球／小戴見面會 粉絲凌晨就來排隊

世界羽壇因新冠肺炎疫情停賽中，女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少露臉，昨天一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，大批粉絲擠爆...

台東豐里國小 全國足球賽稱霸

台東市豐里國小足球隊到台中市，參加今年全國少年盃足球賽，前天勇奪國小5年級組冠軍，也是繼日前豐田國中之後，台東足球小將再...

羽球／女單球后戴資穎辦見面會 有粉絲凌晨就來排隊

世界羽壇因新冠肺炎疫情停賽中，女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少在體壇現蹤，今晚一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，大批粉...

雙辰居首功 台東豐里國小隔7年再奪全國少足賽冠軍

台東市豐里國小足球隊到台中市，參加今年全國少年盃足球賽，昨天勇奪國小5年級組冠軍，隊中「雙辰」鄭裕辰、顏嘉辰居首功。

美國奧運拳擊女將染藥 辯男友性行為傳染判不罰

美國奧運女子拳擊培訓隊拳手福克斯，日前遭飛行藥檢證實體內有禁藥物質，但她不需接受任何懲罰，因她辯稱男友用藥，透過性行為傳...

熱門新聞

NBA／發正式聲明 哈沃德為支持平權不參加復賽

中職／郭阜林酒駕遭懲處 野球人生大起大落

中職／聯盟公布郭阜林酒駕懲處 禁賽2場、罰款3萬

日職／王柏融傷勢不嚴重 板凳待命出戰巨人

四屆塞揚獎得主投球心法 全球投手都該效法

MLB／低薪族本季不會再有收入 林子偉打身體健康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。