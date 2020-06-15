網球／打或不打已有結論 美網預計本周宣布
表訂在8月底登場的美國網球公開賽，預計本周就將揭曉是否如期舉行，現在已有多方消息來源指出，美國網球協會已與ATP、WTA達成協議，同意賽事舉辦。
網球賽程因新冠肺炎疫情大搬風，法網延期、溫網取消，下一個登場的大滿貫賽將是在美國疫情重災區紐約舉辦的美網，賽會連日來討論賽是能否如期舉辦，以及各項防疫措施，預計本周就將正式對外公布。
美國媒體報導指出，多方消息人士透露，ATP與WTA預期都將同意美網提出的賽事方案，協議「即將達成，或是已經達成」。
美網即便如期舉辦，也可能面臨許多好手不打的窘境，球王約克維奇就曾透露，「多數和我聊過的球員，都對於是否要打美網不太樂觀。」他也表態，傾向等到9月的紅土賽季再回歸賽場。
西班牙名將洛培茲（Feliciano Lopez）則投下贊同票，他說：「美網賽會本身也很清楚，會有很多球員不去，我想他們已經考慮過這些這些狀況了，但這並非美網打或不打的唯一考量，還有許多因素將會促成美網舉辦。」至於他自己打或不打？他回應：「我會去。」
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