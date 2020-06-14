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網球／別小看疫情 英國希望媽媽喊明年再復賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「英國希望」墨瑞（圖）母親茱蒂認為，今年比賽應全面暫停，2021年再重啟賽季。 圖／路透社
「英國希望」墨瑞（圖）母親茱蒂認為，今年比賽應全面暫停，2021年再重啟賽季。 圖／路透社

受新冠病毒影響，職網賽季從3月一路停擺到7月，「英國希望」墨瑞Andy Murray）母親茱蒂（Judy Murray）更認為，今年比賽應全面暫停，2021年再重啟賽季。

身為墨瑞長期教練，茱蒂認為賽季不需要急於今年回歸，緩到明年會是更好選擇，「這對每個人也會比較公平。就我來看，再疫苗沒問世前，我不認為任何地方能有足夠的球員。」

茱蒂一雙兒子在雙打和單打都有傑出成就，大墨瑞（Jamie Murray）專長在雙打，曾登上男雙「世界球王」，墨瑞也曾是男單世界第一的好手，不過現在和所有球員一樣，已經「失業」超過3個月。

茱蒂承認，這段期間對每個人都不好過，且大家都有不同看法，「我相信超過400個球員和ATP進行視訊會議，討論他們對重回賽場的想法，你會聽到有些人渴望回歸，有些人則是更小心一點，我可不會想當賽會總監。」

雖認為賽季不該急於回歸，不過茱蒂大兒子大墨瑞籌備的賽事正在緊鑼密鼓進行中，預計6月底登場，茱蒂透露賽事將採取「閉門」轉播方式進行，球員可以有一名教練在球場指定區域指導，會有主場但可能沒線上，「當然不會有球僮，球員要自己撿球和拿毛巾，可以在換邊時透過麥克風進行評論。」

茱蒂認為，職網賽事雖停擺，球員仍需要比賽刺激，大墨瑞籌辦賽事的初衷就是幫助家鄉的選手，「這會十分不同，但我想大家也會很歡迎有機會回到球場，也給球迷在溫布頓和草地網賽都沒有時還有比賽可以看。」

墨瑞 Andy Murray 溫布頓

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