高球／PGA閉門復賽 球迷找漏洞觀戰
PGA正式迎接賽事回歸，位於德州沃斯堡的嘉信公開賽成為重啟賽程的第一站，儘管比賽採不開放球迷進場的「閉門」方式舉行，仍有許多高球迷大顯神通，找到自己管道現場觀戰。
布徹（Max Butcher）和朋友就是找到方式觀戰的熱血球迷，5人在賽事第三輪比賽期間就透過鐵絲網的空隙，觀賞球員在第4洞和第5洞的英姿。
「這是現在最好方式了，我無法抱怨。」前幾天就已「場勘」過的布徹說，他的夥伴也說，儘管有些克難，但選定的位置離球場十分近，甚至比拿票入場的視野更好。
由於賽會閉門舉行，連球場會員都沒辦法進場，不過有些會員仍在球場附近找到可以觀戰的視角，像是15洞和16洞附近都聚集不少球迷。
一位不具名的球場會員形容，克難的觀戰方式是「苦樂參半」，儘管對於無法進場有些不開心，但至少樂見重啟賽事。
三輪打完並列第9的加拿大好手康諾（Corey Conners）說，第二輪打到第15洞時，有注意場外有觀眾引頸觀戰，「這很酷，當我們擊出好球，很習慣掌聲和類似的歡迎和喝彩，所以感覺當然很棒。」他指出，這洞的狀況和其他洞當然不太相同，得到球迷最直接的回饋，笑容爬上臉也是很自然的反應。
嘉信公開賽已結束三輪賽事，美國好手謝奧菲勒（Xander Schauffele）暫以197（-13）桿獨居龍頭，同胞伍蘭德（Gary Woodland）、史皮斯（Jordan Spieth）等5位選手以1桿之差緊追，北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）以200（-10）並列第9，也有機會最終輪爭冠。
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