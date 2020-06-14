足球／雨神攪局 企甲台中內戰喊卡

台灣企業甲級足球聯賽第二循環第一輪重新開放球迷進場，但雨神也來湊熱鬧，台中太原球場進行的璉紅台體對上台中FUTURO比賽，下半場進行到72分鐘因雨勢過大且雷響不斷，比賽暫停兩次後仍無法繼續進行，兩軍停賽前以1：1踢平。

停賽前，比賽已進行到第72分鐘，但因雨勢過大又有雷響，現場競賽官與裁判評估賽事不適合繼續進行，「台中內戰」被迫暫停，確定停賽後聯盟方將與兩隊討論後續事宜再另行公告。

另外幾場比賽，輔大足球場東道主航源FC，今天碰「爐主」紅獅FC，剛開場就已下傾盆大雨。上半場航源握有大部分時間持控球，但紅獅憑藉後衛積極防守及門將李冠霈幾次精確判斷和出擊，瓦解航源FC數次攻擊，上半場結束雙方都沒進球記錄。

下半場開始不久，航源FC即馬上組織攻勢，第50分鐘航源FC一次精采門前吊球讓陳慶烜有破門機會，但仍遭李冠霈飛身撲球解圍；紅獅FC第66分鐘也出現射門機會，但也仍遭航源門將賴柏綸飛身解圍，最終以0：0握手言和，紅獅FC也順利拿到本賽季的第一分積分。

南台灣進行的比賽中，高市台電在主場國家體育場面對客場來襲的北市大同，憑藉著林建勛的進球以1：0捍衛主場成功。