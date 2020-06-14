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羽球／奧運模擬賽8月登場 戴資穎迎戰2名男選手

中央社 / 台北14日電
戴資穎。 路透
戴資穎。 路透

模擬東京奧運對抗賽8月登場，世界球后戴資穎對手將是男選手林家翾、蔡傑皓，周天成王子維除了將與2名男單選手交手外，兩人還將上演王者對決，4組男雙則將展開內戰。

受到新冠肺炎疫情影響，世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽自3月全英羽球公開賽結束後停擺至今，台灣羽球好手目前留在國訓中心備戰。體育署與國訓中心將於8月1日至8日在國訓中心舉辦模擬東京奧運對抗賽，以檢視選手訓練成效。

考量選手狀況，由各教練提出想法和名單，中華民國羽球協會經整合後敲定人選，羽球賽程暫定集中於8月1日至3日舉行，其中戴資穎因球技頂尖，國內難有與其抗衡的女選手，因此改鎖定男選手，最終由林家翾和蔡傑皓出線。

林家翾過去曾拿下全國羽球排名賽冠軍，之前還曾擔任台灣羽球一哥周天成的陪練員。

周天成、王子維的男單對手將是林祐賢、陳孝承，兩人在去年全運會都有所斬獲，林祐賢在男單摘金，而陳孝承則為台北市搶下男團金牌。

中華羽協辦公室主任李侑龍表示，舉行模擬東京奧運對抗賽的目的，是讓黃金計畫以及備戰奧運的選手，有比賽對抗的感覺，因此前來踢館的選手彼此不會進行對決。

李侑龍以男單項目為例，林祐賢、陳孝承不會交手，但屆時周天成、王子維將在壓軸進行「王者對決」。

男雙項目除了世界排名第7的王齊麟與李洋參戰外，還有廖敏竣與蘇敬恒、楊博涵與盧敬堯、李哲輝與楊博軒，排名都在前30名內，由4組人馬彼此進行對戰。李侑龍表示，目前4組實力都在伯仲之間，預期比賽將精彩可期。

羽球 周天成 王子維

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