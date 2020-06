西甲／「我來找梅西的」 閉門比賽卻有球迷鬧場

足球比賽有球迷衝進場內鬧場,已經不是新鮮事,但出現在閉門比賽的場上,就讓人好奇球場戒備、防疫措施哪裡出了漏洞。

西班牙甲級足球聯賽因新冠肺炎疫情停工三個月,終於在本月12日復踢,在積分榜上領先的巴塞隆納今晨對上馬約卡,當家球星梅西(Lionel Messi)以1進球、2助攻,幫助巴塞隆納以4:0贏球。

比賽意外插曲發生在第53分鐘,球場出現一位不速之客,他穿著阿根廷國家隊球衣走進球場,不顧社交安全距離規定,先找上艾巴(Jordi Alba),再試圖接近梅西,但隨即遭現場保全架離。由於比賽閉門開打,卻仍闖進球迷鬧場,就讓記者忍不住諷刺:「真是出色的防疫措施。」

How did a fan make his way into an empty stadium to try and take a selfie with Lionel Messi?https://t.co/r82NSUdpR0