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西甲／「我來找梅西的」 閉門比賽卻有球迷鬧場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
西甲閉門比賽，卻有人來鬧場，圖為梅西。法新社
西甲閉門比賽，卻有人來鬧場，圖為梅西。法新社

足球比賽有球迷衝進場內鬧場，已經不是新鮮事，但出現在閉門比賽的場上，就讓人好奇球場戒備、防疫措施哪裡出了漏洞。

西班牙甲級足球聯賽因新冠肺炎疫情停工三個月，終於在本月12日復踢，在積分榜上領先的巴塞隆納今晨對上馬約卡，當家球星梅西（Lionel Messi）以1進球、2助攻，幫助巴塞隆納以4：0贏球。

比賽意外插曲發生在第53分鐘，球場出現一位不速之客，他穿著阿根廷國家隊球衣走進球場，不顧社交安全距離規定，先找上艾巴（Jordi Alba），再試圖接近梅西，但隨即遭現場保全架離。由於比賽閉門開打，卻仍闖進球迷鬧場，就讓記者忍不住諷刺：「真是出色的防疫措施。」

這位球迷隨後接受西班牙當地電台訪問，還原自己是如何在閉門開打的比賽進入場內，他選在中場休息前，翻越一處兩米高的圍牆，成功進到場內，「確定這場比賽會打後，我就開始計畫這件事，我想和梅西合照，想跟他見面，因為他是我的偶像。」

「我拍了一張照片，但效果不是很好，警方也要求我刪掉照片。」這位球迷拒絕透露自己的姓名，他說：「我有和艾巴交談，我告訴他我是來找梅西的，這次一次很棒的經驗。」

梅西 巴塞隆納

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