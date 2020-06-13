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女單球后戴資穎辦見面會 有粉絲凌晨就來排隊

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少在體壇現蹤，今天一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，讓她與粉絲相見歡。記者王昭月／攝影
女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少在體壇現蹤，今天一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，讓她與粉絲相見歡。記者王昭月／攝影

世界羽壇因新冠肺炎疫情停賽中，女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少在體壇現蹤，今晚一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，大批粉絲擠爆現場，有人據說凌晨就來守候，讓「小戴」好感動。下周即將過生日的她儘管沒有透露任何願望，但這場見面會能與粉絲相見，已是最棒的生日禮物。

「小戴」戴資穎這幾個月來儘管無法在球場上揮拍競技，但依然待在國訓中心自我練習維持手感，她透露，目前訓練的狀況都算蠻正常的，持續練習，也較能掌握比賽場上的彈性。

新冠肺炎疫情趨緩，各項活動陸續恢復，暫時無法繼續在世界羽壇比賽的戴資穎，讓廣大粉絲特別想念。一家知名運動品牌今晚在高雄漢神巨蛋為她舉辦見面會，小戴握起一支超大的巨大羽球拍，個頭相形嬌小可愛，有粉絲為了一睹丰采，凌晨就來守候。這場與世界球后的見面會，最大戰利品就是獲得戴資穎簽名海報，和一起合影。

戴資穎預計明年參加東京奧運，但因疫情打亂期程，她表示，自己是合庫的，可能七月會先重返團體賽，「很難得自己可以在台灣比賽」。

她說，疫情期間因為防疫措施做得很好，相關自主訓練並不受影響，大家也很努力在做訓練，在不受傷為主的前提下，她樂於跨域與其他國手交流，最想挑戰的運動項目是拳擊和桌球

女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少在體壇現蹤，今天一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，讓她與粉絲相見歡。記者王昭月／攝影
女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少在體壇現蹤，今天一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，讓她與粉絲相見歡。記者王昭月／攝影
女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少在體壇現蹤，今天一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，大批粉絲擠爆現場。記者王昭月／攝影
女單球后戴資穎近二、三個月來鮮少在體壇現蹤，今天一家運動品牌特別為她舉辦粉絲見面會，大批粉絲擠爆現場。記者王昭月／攝影

戴資穎 羽球 桌球

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