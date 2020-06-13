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雙辰居首功 台東豐里國小隔7年再奪全國少足賽冠軍

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣即時報導
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍。圖／豐里國小提供
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍。圖／豐里國小提供

台東市豐里國小足球隊到台中市，參加今年全國少年盃足球賽，昨天勇奪國小5年級組冠軍，隊中「雙辰」鄭裕辰、顏嘉辰居首功。

豐里國小足球隊奪冠，也是繼日前豐田國中之後，台東足球小將再次奪得全國性比賽冠軍。豐里國小小將們今天下午凱歸，在火車站受到家長與教師們送上花環歡迎。

校方今天指出，豐里國小足球隊在今年全國少年盃足球賽五戰五勝，11日以4：3力克去年學童盃少年足球賽全國冠軍台中協和國小，挺進四強；前天12日上午先以2：0技壓強敵新北自強國小挺進冠亞戰，下午冠軍戰，再以1：0力克上去年冠軍台中西屯國小奪冠，豐里國小「雙辰」鄭裕辰、顏嘉辰是致勝兩大功臣。

隨行的教務主任陳東宏說，冠亞軍戰豐里國小對上西屯國小，兩隊勢均力敵，進入延長賽，在延長賽靠鄭裕辰得球後幾次盤帶傳給豐里國小「女梅西」顏嘉辰，顏嘉辰再妙傳給鄭裕辰射門，就是這次射門，讓豐里國小睽違7年再奪冠。

豐里國小這批選手自幼兒園就開始玩球踢球，也一直是同班同學。教練劉明智笑稱是「班隊」與西部大校校隊比賽，能贏得冠軍，很不容易。

台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍，今天下午凱歸，在火車站受到家長與教師們送上花環歡迎。記者羅紹平／攝影
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍，今天下午凱歸，在火車站受到家長與教師們送上花環歡迎。記者羅紹平／攝影
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍。圖／豐里國小提供
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍。圖／豐里國小提供
台東市豐里國小足球隊勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍，致勝功臣鄭裕辰、顏嘉辰（右）開心合捧冠軍獎盃。記者羅紹平／攝影
台東市豐里國小足球隊勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍，致勝功臣鄭裕辰、顏嘉辰（右）開心合捧冠軍獎盃。記者羅紹平／攝影
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍。圖／豐里國小提供
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍。圖／豐里國小提供
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍。圖／豐里國小提供
台東市豐里國小足球隊昨天勇奪今年全國少年盃足球賽國小五年級組冠軍。圖／豐里國小提供

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