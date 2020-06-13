雙辰居首功 台東豐里國小隔7年再奪全國少足賽冠軍

台東市豐里國小足球隊到台中市，參加今年全國少年盃足球賽，昨天勇奪國小5年級組冠軍，隊中「雙辰」鄭裕辰、顏嘉辰居首功。

豐里國小足球隊奪冠，也是繼日前豐田國中之後，台東足球小將再次奪得全國性比賽冠軍。豐里國小小將們今天下午凱歸，在火車站受到家長與教師們送上花環歡迎。

校方今天指出，豐里國小足球隊在今年全國少年盃足球賽五戰五勝，11日以4：3力克去年學童盃少年足球賽全國冠軍台中協和國小，挺進四強；前天12日上午先以2：0技壓強敵新北自強國小挺進冠亞戰，下午冠軍戰，再以1：0力克上去年冠軍台中西屯國小奪冠，豐里國小「雙辰」鄭裕辰、顏嘉辰是致勝兩大功臣。

隨行的教務主任陳東宏說，冠亞軍戰豐里國小對上西屯國小，兩隊勢均力敵，進入延長賽，在延長賽靠鄭裕辰得球後幾次盤帶傳給豐里國小「女梅西」顏嘉辰，顏嘉辰再妙傳給鄭裕辰射門，就是這次射門，讓豐里國小睽違7年再奪冠。