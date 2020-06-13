美國奧運拳擊女將染藥 辯男友性行為傳染判不罰

美國奧運女子拳擊培訓隊拳手福克斯，日前遭飛行藥檢證實體內有禁藥物質，但她不需接受任何懲罰，因她辯稱男友用藥，透過性行為傳播，藥力才導致她受感染。

根據美聯社報導，現年32歲的美國拳擊女將福克斯（Virginia Fuchs），是美國2020東京奧運拳擊培訓隊一員，由於新冠肺炎疫情在美肆虐，本週她才剛回到科羅拉多參加訓練營。

今年3月福克斯得知，2月賽外禁藥檢測報告呈現陽性反應，且她體內同時擁有2種禁藥物質，不過美國反禁藥組織調查後發現，福克斯男友一直有服用含有這2種禁藥成分的產品，且福克斯體內禁藥物質含量，也符合透過性行為傳播的標準。

美國反禁藥組織執行長泰加（Travis Tygart）坦言，雖然世界反禁藥組織認定，就算運動員沒有過失，藥檢結果仍呈陽性者，都被視為違規且需公告，但他們強烈認為，包括因瘦肉精等不慎染藥的運動員，都不應視為違規。

泰加強調：「我們會繼續呼籲修改世界反禁藥規章，讓那些沒有作弊意圖，或運動表現沒有獲益者，不應視為違規，更不需要被公開而引來大眾注意。」

福克斯則在推特上表示，美國反禁藥組織已做了全面調查，發現她的案子非常獨特，也給了她無過失的判決，讓她可以重返擂台競技，這讓她上了一課，「現在開始我會全心全意，專注在備戰東京奧運」。