義甲／時隔三個月復賽 C羅狀況不佳罕見錯失罰球

受新冠肺炎疫情衝擊而一度停擺的西班牙足球甲級聯賽11日重啟。儘管所有比賽均以空場方式進行，但西甲聯盟主席特巴斯表示，他希望本賽季最終能讓球迷回到現場觀賽。 根據西班牙政府制訂的政策，目前西班牙足

2020-06-13 14:49