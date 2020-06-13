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義甲／時隔三個月復賽 C羅狀況不佳罕見錯失罰球
義足歷經三個多月停賽，近期以義大利盃4強賽第二回合尤文圖斯對上AC米蘭揭開帷幕，賽事中還出現意外插曲，可能是長時間沒有比賽，葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）還一度錯失12碼罰踢。
尤文圖斯今日對AC米蘭，不僅是義大利足球時隔三個月首場正式比賽，也恰好是C羅復出首場比賽。或許長時間沒有進行高對抗性的賽事，C羅全場狀況明顯有落差，全場9次射門皆無緣破網，甚至還搞砸了一次12碼罰球機會。
事實上，在新冠肺炎疫情肆虐全球，導致各大體育賽事延宕前，C羅已陷低潮，本以為歷經三個月的休戰能好好調整狀態，不料結果還是不盡理想，還出現踢中門柱的罕見狀況。知名足球數據網站《whoscored》針對此役C羅的表現，更只給了6.5分的低分，排名先發倒數第二。
⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP— D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020
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