義甲／時隔三個月復賽 C羅狀況不佳罕見錯失罰球

義足歷經三個多月停賽,近期以義大利盃4強賽第二回合尤文圖斯對上AC米蘭揭開帷幕,賽事中還出現意外插曲,可能是長時間沒有比賽,葡萄牙球星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)還一度錯失12碼罰踢。

尤文圖斯今日對AC米蘭,不僅是義大利足球時隔三個月首場正式比賽,也恰好是C羅復出首場比賽。或許長時間沒有進行高對抗性的賽事,C羅全場狀況明顯有落差,全場9次射門皆無緣破網,甚至還搞砸了一次12碼罰球機會。

事實上,在新冠肺炎疫情肆虐全球,導致各大體育賽事延宕前,C羅已陷低潮,本以為歷經三個月的休戰能好好調整狀態,不料結果還是不盡理想,還出現踢中門柱的罕見狀況。知名足球數據網站《whoscored》針對此役C羅的表現,更只給了6.5分的低分,排名先發倒數第二。

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP