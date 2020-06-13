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陽明山自行車登山王 中華奧會全民運動蔡家福主委鼓勵選手

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
中華奧會全民運動蔡家福主委（白衣者）出席鳴槍。 主辦單位提供
中華奧會全民運動蔡家福主委（白衣者）出席鳴槍。 主辦單位提供

台灣疫情過後第一埸戶外自行車運動賽事，有500名國內外選手參加的自行車陽明山自行車登山王賽！在石門白沙灣北觀處由主辦單位，中華奧會全民運動蔡家福主委、何麗卿委員、全國騎士協會董俊仁理事長及台北市至善扶輪社陳勁卓社長一起致詞，鼓勵各位選手要有信心往陽明山頂峰目標前進衝刺，突破自己最好成績！並一起鳴槍揭開序幕。

這場2020陽明山自行車登山王挑戰13日登場，由交通部觀光局、台北市政府、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處指導，中華民國自行車騎士協會、中華奧會全民運動委員會主辦的活動，計有500位車友參加，一起為交通部觀光局推廣的「脊樑山脈旅遊年」拉開帷幕，

出發點在交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，經台2線北海岸公路→金山→台2甲線陽金公路→陽明山小觀音停車場。總長37公里，起、終點的海拔落差為815公尺。

這項活動也吸引了44位在台外籍人士參加，包括葡萄牙1位、菲律賓11位、日本9位、美國7位、西班牙1位、保加利亞1位、加拿大3位、香港2位、印度1位、英國3位、瑞士2位、丹麥1位、韓國1位、納米比亞1位。

經過一番激戰，菁英男子組由在保加利亞出生，擁有保加利亞和加拿大雙重國籍的Christian Trenchev，以1小時09分16秒43封王，彭源堂1:11:10.60第二，CUBER TAIWAN吳沂璋1:11:13.45第三。

菁英女子組冠軍南寶樹脂隊蔡雅羽1:18:16.62，Liv宜蘭女子隊陳姿吟1:18:33.05第二，加拿大Ioana Mararu 1:19:47.81第三，Ioana Mararu就是菁英男子組冠軍Christian Trenchev的女朋友。

中華奧會全民運動蔡家福主委（右）與選手合影。 主辦單位提供
中華奧會全民運動蔡家福主委（右）與選手合影。 主辦單位提供

中華奧會全民運動蔡家福主委（左四）致詞鼓勵選手。 主辦單位提供
中華奧會全民運動蔡家福主委（左四）致詞鼓勵選手。 主辦單位提供

中華奧會全民運動蔡家福主委（白衣者）與選手及主辦單位合影。 主辦單位提供
中華奧會全民運動蔡家福主委（白衣者）與選手及主辦單位合影。 主辦單位提供

自行車 陽明山 疫情 北市 石門

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