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自行車／陽明山登山王鳴槍 保加利亞情侶檔金包銅

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
保加利亞籍崔恩切夫與女友馬拉露奪下菁英組金包銅佳績。圖／中華民國自行車騎士協會提供
保加利亞籍崔恩切夫與女友馬拉露奪下菁英組金包銅佳績。圖／中華民國自行車騎士協會提供

2020陽明山自行車登山王挑戰今天登場，劍指今年台灣KOM冠軍的加拿大、保加利亞籍崔恩切夫（Christian Trenchev）在菁英組稱王，女友馬拉露（Ioana Mararu）得銅，女子組由蔡雅羽封后，拍過多支廣告、也演過戲的正妹宋城希也成功完成挑戰。

今年陽明山登山王挑戰出發點在交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，經台2線北海岸公路→金山→台2甲線陽金公路→陽明山小觀音停車場，總長37公里，起、終點的海拔落差為815公尺。

經過一番激戰，菁英男子組由在保加利亞出生，擁有保加利亞和加拿大雙重國籍的崔恩切夫，以1小時09分16秒43封王，彭源堂1小時11分10秒60第二，吳沂璋1小時11分13秒45第三。

奪冠的崔恩切夫拿過兩次保加利亞全國單速車賽冠軍，後來轉戰公路車，原本是保加利亞自由車國手，也參加過三級職業隊（洲際隊），因嚴重膝傷從國家隊退役。

傷癒後崔恩切夫本想轉任教練，在友人建議下，試著參加了一些自行車登山賽，成績不錯給了他很大信心，2018年來台參加台灣登山王挑戰後就此愛上台灣，「台灣人真的很友善，雖然我不大會說中文，但在台灣生活很開心很自在。」

去年台灣登山王挑戰總排26名的崔恩切夫，平日跟著拿過三屆登山王的丹麥艾伯森一起練習，「我現在每天練，目標是要拿下今年台灣KOM總冠軍，今天陽明山登山王挑戰，我完全照自己配速騎，在終點前10公里時擺脫對手。」

菁英女子組冠軍南寶樹脂隊蔡雅羽1小時18分16秒62，Liv宜蘭女子隊陳姿吟1小時18分33秒05第二，加拿大馬拉露1小時19分47秒81第三，她也是菁英男子組冠軍崔恩切夫的女友。

藝人宋城希也順利完賽。圖／中華民國自行車騎士協會提供
藝人宋城希也順利完賽。圖／中華民國自行車騎士協會提供

好不容易疫情解封，很多民眾都相揪一起來挑戰，其中「半馬會不會」隊中有位正妹看來很面善，原來她是艾迪昇傳播事業有限公司旗下藝人宋城希，拍過多支廣告，也在大愛《愛的路上我和你》中飾演《琪琪》一角。

 

第一次團報參加陽明山登山王挑戰，宋城希很享受這段旅程，有越野跑底子，之前也曾騎過風櫃嘴的她，回到終點時還吶悶怎麼隊友還沒回來，她說：「沿途風景很漂亮，騎起來很舒服，不會覺得很累。」 

越野跑 自由車

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