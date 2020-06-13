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西甲／復賽開踢 主席盼賽季結束前觀眾能入場

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
西甲復賽重啟，聯盟主席特巴斯表示，他希望本賽季最終能讓球迷回到現場觀賽。 美聯社
西甲復賽重啟，聯盟主席特巴斯表示，他希望本賽季最終能讓球迷回到現場觀賽。 美聯社

受新冠肺炎疫情衝擊而一度停擺的西班牙足球甲級聯賽11日重啟。儘管所有比賽均以空場方式進行，但西甲聯盟主席特巴斯表示，他希望本賽季最終能讓球迷回到現場觀賽。

根據西班牙政府制訂的政策，目前西班牙足球聯賽需遵守相關防疫規定以空場進行。但特巴斯在與媒體的見面會上提到本賽季剩餘比賽重新引入現場觀眾的可能性。他說：「體育部、地方政府和西甲聯盟需要聯合起來協調觀眾回歸的事宜。等再過10到15日，我們將和政府坐下來商談，看看什麼時候能讓觀眾回到球場。」

與此同時，特巴斯也肯定，球場暫時不會考慮開放全部座位，且觀眾的回歸必須伴隨著嚴格的預防措施。他說：「如果能讓一些球場的觀眾數目達到其容量的10%至15%，我們就很滿意了，因為這將意味著我們在某種程度上開始回歸常態。」

本賽季西甲目前剩餘11輪比賽，如無意外，全部比賽將於7月19日結束。

在暫停93天後重啟的2019-2020賽季西甲聯賽，在第28輪的復賽首戰中，塞維利亞11日在主場以2：0戰勝同城對手皇家貝蒂斯，贏得「塞維利亞對決」。12日雙重賽，格拉納達以2：1擊敗赫塔菲，瓦倫西亞與萊萬特以1：1踢平。

「塞維利亞對決」是回歸後的首場比賽。根據相關防疫規定，比賽以空場方式進行；球員和教練賽前需接受快篩檢測；球隊所有工作人員均需在入場前測量體溫；每隊出場名單擴展至23人，且每場換人名額增加至5個。

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