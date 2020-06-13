PGA／菜鳥連續晉級25場 伍茲紀錄受挑戰

想要與老虎伍茲(Tiger Woods)進行比較幾乎總是明顯不公平，但這項紀錄可能就要面臨挑戰。

科林森川(Collin Morikawa)在嘉信挑戰賽(Charles Schwab Challenge)打出67桿無柏忌，並列第三。但更讓人印象深刻的是，這位23歲的年輕人自從展開他的職業PGA巡迴賽以來，已連續21場比賽晉級。這是過去30年中第二長的記錄，僅次於伍茲，他在進入職業高爾夫球壇後連續晉級25次。

森川說：「在過去一年中保持穩定性，尤其是去年夏天還不是職業球員。現在只要能上場贏得勝利，晉級決賽，這對我來說就夠了。」「坦白說，我的目標是趕上老虎伍茲，不是打敗他。」

這項成就對幾乎每周都換一個新球場打球的森川來說，意義尤其特別。但他對舉辦嘉信挑戰賽的殖民地鄉村俱樂部(Colonial Country Club)並不陌生。

他說，「這個球場對我來說很特別。在過去幾年中，我一直都在此參加本霍根獎(Ben Hogan Award)比賽，所以我了解球道。」「即使我始終沒有贏得本霍根獎冠軍，回到這裡參加巡迴賽對我來說也是意義重大。」