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桌球／林昀儒加盟俄羅斯聯賽 將和歐洲球王當隊友

中央社 / 台北13日電
年僅18歲的台灣桌球小將林昀儒，下季將轉戰俄羅斯乒乓球聯賽，加盟奧倫堡俄天然氣火炬隊。 歐新社
年僅18歲的台灣桌球小將林昀儒，下季將轉戰俄羅斯乒乓球聯賽，加盟奧倫堡俄天然氣火炬隊。 歐新社

年僅18歲的台灣桌球小將林昀儒，下季將轉戰俄羅斯乒乓球聯賽，加盟奧倫堡俄天然氣火炬隊，並和北京奧運男單銀牌得主、德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）當隊友。

世界排名第7的林昀儒，是台灣桌球界最閃亮的新星，上個賽季他效力日本T聯賽的岡山隊，季中曾因右肩疲勞性發炎請假暫停出賽，不料下季他將轉投歐洲，展開全新旅程。

奧倫堡是俄羅斯乒乓球聯賽的勁旅，隊史共5度登上歐洲乒乓球冠軍聯賽王座，包括2012、2013、2015、2017與2019，陣中擁有德國名將奧恰洛夫、前歐洲球王、白俄羅斯44歲老將薩姆索諾夫（Vladimir Samsonov）等人。

林昀儒加盟奧倫堡後，預料將成為球隊新一哥，除了世界排名優於目前排名11的奧恰洛夫，且過去2年他與奧恰洛夫4度交鋒，林昀儒也取得3勝1負的對戰優勢。

林昀儒 羅斯 桌球

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