快訊

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

轉型正義拆傅鐘？台大生喊「嗯湯劃唬爛」與校友互嗆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／次輪表現平平 潘政琮復賽首站遭淘汰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
潘政琮復賽首站第二輪也沒起色，嘉信挑戰賽提前淘汰收工。 歐新社資料照
潘政琮復賽首站第二輪也沒起色，嘉信挑戰賽提前淘汰收工。 歐新社資料照

PGA美巡賽重啟首站，台灣好手潘政琮沒能力挽狂瀾，嘉信挑戰賽第二輪揮出平標準桿的70桿，兩輪總計142桿（+2）未能越過晉級線，等待了三個月的復賽首站提前收工。

PGA賽季從3月因新冠肺炎喊卡至今，本周終於等到重啟賽事，大會設下各項防疫措施、採閉門開打；潘政琮去年在此站擦身冠軍，以第三作收，今年尋求再上層樓，在首輪僅以高於標準桿2桿的成績暫列第110，次輪需要強力拉抬才有機會越過晉級線，但結果仍未如預期。

潘政琮全場僅在第16洞吞下柏忌、第18洞抓下小鳥，其餘16洞都以par作收，繳出平平的70桿，提前遭到淘汰。

單日最低桿由世界球王麥克羅伊（Rory McIlroy）締造，第1洞射下老鷹，抓下6隻小鳥，只在第9洞吞下柏忌，次輪飆出63桿（-7）佳績，總桿數131桿（-9）從首輪的第35狂竄到並列第4，以2桿之差落後排頭的美國選手瓦納三世（Harold Varner III）。

自認首輪表現還有點生鏽的麥克羅伊，次輪找回球王風采，他期待接下來兩輪的競爭，「看看現在的領先群，根本就是名人錄吧！我很高興我的名字也在裡面。」

潘政琮 麥克羅伊

延伸閱讀

PGA／球季重啟 潘政琮首輪72桿暫列第110

高球／PGA重啟檢測均0確診 潘政琮放心開工

相關新聞

PGA／次輪表現平平 潘政琮復賽首站遭淘汰

PGA美巡賽重啟首站，台灣好手潘政琮沒能力挽狂瀾，嘉信挑戰賽第二輪揮出平標準桿的70桿，兩輪總計142桿（+2）未能越過...

F1／疫情衝擊 取消新加坡及日本賽事

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，一級方程式（Formula One，簡稱F1）主辦單位今天宣布，由於疫...

高球／兆豐全國業餘夏季賽 蘇晉弘、黃亭瑄分奪男女總冠軍

「109年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽」12日進行最終輪，男A組一路獨走的蘇晉弘最終輪打出70桿，總桿266打破幸福球場最低桿紀錄，技壓群雄摘下個人生涯第2座季賽總冠；女A組的黃亭瑄穩中求勝，以71桿

羽球／周天成拜訪牧德科技 暢談生涯奮鬥史

世界男單排名第2名的我國羽球男單好手周天成，今天下午來到獲得教育部體育署「運動企業認證」的牧德科技拜訪，由該公司總經理陳...

足球／企甲第二循環開踢 開放球迷進場觀戰

經過兩周的休息，2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽將在本周日回歸，進入第二循環後各隊競爭將更白熱化，第一名到第五名隊伍...

體操／國體大畢業典禮 李智凱、陳智郁披碩、博士袍

國立體育大學109級畢業典禮於今天舉行，典禮由校長邱炳坤親自主持，前任校長、教育部體育署署長高俊雄也親臨致賀，包括李智凱...

足球／歐冠8月3日重啟 20天內決戰

據法國「RMC」報導，本賽季歐冠將於8月3日重啟，8月23日落幕。目前歐足聯對歐冠剩餘比賽的規畫已經進入最後階段。 根據報導，歐冠八強對決將在8月3日-10日之間舉行，四強賽將在8月12日開始。

PGA／球季重啟 潘政琮首輪72桿暫列第110

PGA美巡賽因新冠肺炎疫情停擺三個月，終於在本周重燃戰火，好手齊聚嘉信挑戰賽展開較勁，台灣好手潘政琮首輪繳出高於標準桿2...

高球／PGA重啟檢測均0確診 潘政琮放心開工

受新冠肺炎停賽三個月，ＰＧＡ昨天晚間終於重啟賽程，「打頭陣」的嘉信挑戰賽發布好消息，參賽球員及桿弟的新冠肺炎檢測結果都呈...

足球／陳浩瑋返航源練球 為八月中港超復賽備戰

曾經於上一賽季效力航源FC的中華男足國腳陳浩瑋，連續兩天回到輔仁大學足球場和航源FC的隊友一起訓練，以保持身體狀態，他也...

奧運模擬賽總獎金破百萬 詳細辦法下周出爐

將在8月於國訓中心等地舉行的東京奧運模擬賽，詳細比賽辦法將於下周出爐，不過今天體育署透露，這次模擬賽12個運動種類總獎金...

網球／球王自辦賽事 周末首站門票秒殺

美網能否如期舉行還是未知數，由塞爾維亞「世界球王」約克維奇發起的公益賽本周末先在塞爾維亞首都貝爾格勒登場，門票上周開始販...

熱門新聞

NBA／告別浮誇辮子頭 馬刺華克自曝5年級就開始留

中職／兄弟挑戰本季最長連勝 周思齊表現最關鍵

中職／「傻眼基宏」爆紅 本人也笑了

NBA／唐西奇身材走鐘？ 訓練師出面澄清：他體型依舊

中職／前一次先拿20勝沒封王 中信兄弟不想重蹈覆轍

日職／王柏融扛四棒 因自打球傷膝蓋退場治療

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。