PGA／次輪表現平平 潘政琮復賽首站遭淘汰

PGA美巡賽重啟首站，台灣好手潘政琮沒能力挽狂瀾，嘉信挑戰賽第二輪揮出平標準桿的70桿，兩輪總計142桿（+2）未能越過晉級線，等待了三個月的復賽首站提前收工。

PGA賽季從3月因新冠肺炎喊卡至今，本周終於等到重啟賽事，大會設下各項防疫措施、採閉門開打；潘政琮去年在此站擦身冠軍，以第三作收，今年尋求再上層樓，在首輪僅以高於標準桿2桿的成績暫列第110，次輪需要強力拉抬才有機會越過晉級線，但結果仍未如預期。

潘政琮全場僅在第16洞吞下柏忌、第18洞抓下小鳥，其餘16洞都以par作收，繳出平平的70桿，提前遭到淘汰。

單日最低桿由世界球王麥克羅伊（Rory McIlroy）締造，第1洞射下老鷹，抓下6隻小鳥，只在第9洞吞下柏忌，次輪飆出63桿（-7）佳績，總桿數131桿（-9）從首輪的第35狂竄到並列第4，以2桿之差落後排頭的美國選手瓦納三世（Harold Varner III）。

自認首輪表現還有點生鏽的麥克羅伊，次輪找回球王風采，他期待接下來兩輪的競爭，「看看現在的領先群，根本就是名人錄吧！我很高興我的名字也在裡面。」