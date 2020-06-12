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疫情衝擊 F1取消新加坡及日本賽事

中央社 / 新加坡12日綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，一級方程式（Formula One，簡稱F1）主辦單位今天宣布，由於疫情造成的後勤問題，已取消今年新加坡、日本及亞塞拜然大獎賽。

法新社報導，FI在3月時陷入混亂，為今年FI揭開序幕的3月澳洲大獎賽，於疫情在全球蔓延之際開賽前被迫取消。

隨著部分國家解封，F1主辦單位上週宣布，計畫於7月在奧地利舉辦兩場閉門開幕賽，隨後將於歐洲舉行6場大獎賽。

不過，F1今天宣布，由於「2019冠狀病毒疾病構成的當前挑戰」，已決定取消新加坡、日本、亞塞拜然的賽事。

F1聲明表示：「在新加坡與亞塞拜然，我們需要很長的籌備時間來建造街道賽道，在這充滿不確定性的時期，不可能主辦這些比賽」「至於日本，現行旅遊限制致使我們決定取消比賽。」

除了澳洲賽事，F1也已取消摩納哥、法國及荷蘭大獎賽。

新加坡F1賽事於夜間在濱海灣舉行，具有燈光照明賽道，是每年備受期待的賽事之一。不過，主辦單位說，防疫措施限制導致他們無法展開濱海灣街道賽道（Marina Bay Street Circuit）工程。

其他挑戰還包括，新加坡禁止大型聚會的限制在9月預定開賽時是否已解除，旅行限制也可能讓遊客無法到新加坡觀賽。F1賽事觀眾有很大一部分是外國遊客。

新加坡是東南亞確診人數最多的國家，累計確診病例逼近4萬，其中絕大多數是住在外勞宿舍的移工。疫情趨穩後，星國上週起逐步解封。

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