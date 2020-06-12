快訊

台灣人的「神明媽媽」：媽祖信仰背後隱含的母親意象

高球／兆豐全國業餘夏季賽 蘇晉弘、黃亭瑄分奪男女總冠軍

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
男A組冠軍蘇晉弘。 中華高協提供
男A組冠軍蘇晉弘。 中華高協提供

「109年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽」12日進行最終輪，男A組一路獨走的蘇晉弘最終輪打出70桿，總桿266打破幸福球場最低桿紀錄，技壓群雄摘下個人生涯第2座季賽總冠；女A組的黃亭瑄穩中求勝，以71桿、總桿286摘下女子總冠軍。

女A組冠軍黃亭瑄。 中華高協提供
女A組冠軍黃亭瑄。 中華高協提供

現任國家隊成員蘇晉弘最終輪依舊「順順打」，4博蒂、另有2次柏忌，70桿的成績儘管不如前幾天那樣理想（分別為67、63、66），仍靠著3輪累積下來的穩固基礎一路領先、直奔男子總冠軍。總桿266(-22)一舉打破新北市幸福球場創立以來的最低桿紀錄，總經理蕭景琦頒發特別獎−−兩年會員權以及6盒用球給蘇晉弘。即使這幾天都是賽場的話題中心人物，蘇晉弘到最後依舊非常低調謙虛：「其實還是有很多運氣好的成分。」對於這個充滿紀念性的成績，他也感謝家人、隊友、以及一路培訓他的大崗山球場，表示會繼續努力。

獲獎選手合照。 中華高協提供
獲獎選手合照。 中華高協提供

15歲的黃亭瑄展現超齡的成熟度，即使與學姊們同場競爭仍然沈穩，4天下來始終未掉出領先群，以4輪總桿286(-2)拿下女子組總冠。今天球場開放觀眾免費入場觀賽，沿路許多友人為她加油，她說自己比較接近人來瘋：「有大家注意的話，就會很想要打得更好！」，「來參加的選手都是國家隊等級的，大家都很強，其實打起來會很有張力。」黃亭瑄的開球距離穩定成長，已經超過250碼、在同齡選手當中領先，強悍的鐵桿表現也讓她在賽道上擁有更多武器。

12日最終輪一改前幾日陰鬱天色，烈日普照，男公開組劉永華向防護員要來冰塊、邊打邊降溫，但經驗豐富的他靠著穩定的鐵桿及推桿打出個人4天來最好的67桿，4輪加總275桿(-13)，成功擺脫國家隊友沙比亞特馬克的緊追，在男公開組稱王。男A組陳季群單日66桿、總桿277(-11)表現相當精彩，可惜仍難以追上蘇晉弘。女子公開組由溫娣以總桿292(+4)最佳；女A組廖信淳287桿(-1)僅次於總冠黃亭瑄；女B組的張婷瑜靠著第2輪67桿建立奪勝基礎，最終以總桿289(+1)排首位。男B組由黃伯恩285桿(-3)奪下第一。

長期支持季賽舉辦的兆豐銀行文教基金會，由公關室主任蔡秀玲代表執行長親臨現場頒獎，她興奮地說，看到這次選手打出的優異成績，「覺得台灣的高爾夫實在太有潛力了！」她表示，兆豐基金會一向對於有國際奪牌潛力的單項運動大力支持，贊助領域涵蓋高爾夫、棒球、射箭等領域，「能讓選手被國際看見的話，就是我們最大的回饋。」她相信每年4次的業餘高爾夫季賽能夠扮演重要的搖籃角色，幫助國內基層選手持續成長、發光發熱。

「109年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽」獎勵名單：

男子總冠軍：蘇晉弘266桿(-22)

女子總冠軍：黃亭瑄286桿(-2)

男子公開組前2名：劉永華275桿(-13)、沙比亞特馬克280桿(-8)

男子A組前3名：陳季群277桿(-11)、廖崇漢280桿(-8)、許凱俊283(-5)

男子B組前3名：黃伯恩285桿(-3)、羅友成293桿(+5)、陳宣佾297桿(+9)

女子公開組冠軍：溫娣292桿(+4)

女子A組前3名：廖信淳287桿(-1)、陳文芸291桿(+3)、許淮茜291桿(+3)

女子B組前3名：張婷諭289桿(+1)、盧芊卉295桿(+7)、 陳薇安296桿(+8)

一桿進洞獎：蘇晉弘、沙比亞特馬克

中華高協理事長王政松（中）與冠軍選手合影。 中華高協提供
中華高協理事長王政松（中）與冠軍選手合影。 中華高協提供

中華高協提供
中華高協提供

中華高協提供
中華高協提供

相關新聞

體操／國體大畢業典禮 李智凱、陳智郁披碩、博士袍

國立體育大學109級畢業典禮於今天舉行，典禮由校長邱炳坤親自主持，前任校長、教育部體育署署長高俊雄也親臨致賀，包括李智凱...

高球／兆豐全國業餘夏季賽 蘇晉弘、黃亭瑄分奪男女總冠軍

「109年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽」12日進行最終輪，男A組一路獨走的蘇晉弘最終輪打出70桿，總桿266打破幸福球場最低桿紀錄，技壓群雄摘下個人生涯第2座季賽總冠；女A組的黃亭瑄穩中求勝，以71桿

羽球／周天成拜訪牧德科技 暢談生涯奮鬥史

世界男單排名第2名的我國羽球男單好手周天成，今天下午來到獲得教育部體育署「運動企業認證」的牧德科技拜訪，由該公司總經理陳...

足球／企甲第二循環開踢 開放球迷進場觀戰

經過兩周的休息，2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽將在本周日回歸，進入第二循環後各隊競爭將更白熱化，第一名到第五名隊伍...

足球／歐冠8月3日重啟 20天內決戰

據法國「RMC」報導，本賽季歐冠將於8月3日重啟，8月23日落幕。目前歐足聯對歐冠剩餘比賽的規畫已經進入最後階段。 根據報導，歐冠八強對決將在8月3日-10日之間舉行，四強賽將在8月12日開始。

PGA／球季重啟 潘政琮首輪72桿暫列第110

PGA美巡賽因新冠肺炎疫情停擺三個月，終於在本周重燃戰火，好手齊聚嘉信挑戰賽展開較勁，台灣好手潘政琮首輪繳出高於標準桿2...

高球／PGA重啟檢測均0確診 潘政琮放心開工

受新冠肺炎停賽三個月，ＰＧＡ昨天晚間終於重啟賽程，「打頭陣」的嘉信挑戰賽發布好消息，參賽球員及桿弟的新冠肺炎檢測結果都呈...

足球／陳浩瑋返航源練球 為八月中港超復賽備戰

曾經於上一賽季效力航源FC的中華男足國腳陳浩瑋，連續兩天回到輔仁大學足球場和航源FC的隊友一起訓練，以保持身體狀態，他也...

奧運模擬賽總獎金破百萬 詳細辦法下周出爐

將在8月於國訓中心等地舉行的東京奧運模擬賽，詳細比賽辦法將於下周出爐，不過今天體育署透露，這次模擬賽12個運動種類總獎金...

網球／球王自辦賽事 周末首站門票秒殺

美網能否如期舉行還是未知數，由塞爾維亞「世界球王」約克維奇發起的公益賽本周末先在塞爾維亞首都貝爾格勒登場，門票上周開始販...

自行車／澎湖跳島101K 號召車友造訪最美海灣

為配合觀光局推動「2020台灣自行車節」，促進澎湖觀光運動發展，由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2020澎湖跳島...

網球／新冠肺炎助攻 教練喊對小威利多

年紀可能是美國名將小威廉絲（Serena Williams）挑戰第24座大滿貫的最大敵人，但對長期合作的教練莫拉托魯（P...

熱門新聞

NBA／告別浮誇辮子頭 馬刺華克自曝5年級就開始留

NBA／出席塞爾維亞公開活動 約柯奇瘦身近照掀熱議

字母哥生涯重大選擇 影響力有如2010年詹皇

NBA／緬懷布萊恩和愛女 凡妮莎刺青上身

中職／許基宏單場雙響砲 兄弟首次躍居上半季龍頭

從傲慢華麗到成熟穩定 白色巧克力的奪冠之路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。