高球／兆豐全國業餘夏季賽 蘇晉弘、黃亭瑄分奪男女總冠軍

「109年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽」12日進行最終輪，男A組一路獨走的蘇晉弘最終輪打出70桿，總桿266打破幸福球場最低桿紀錄，技壓群雄摘下個人生涯第2座季賽總冠；女A組的黃亭瑄穩中求勝，以71桿、總桿286摘下女子總冠軍。

女A組冠軍黃亭瑄。 中華高協提供

現任國家隊成員蘇晉弘最終輪依舊「順順打」，4博蒂、另有2次柏忌，70桿的成績儘管不如前幾天那樣理想（分別為67、63、66），仍靠著3輪累積下來的穩固基礎一路領先、直奔男子總冠軍。總桿266(-22)一舉打破新北市幸福球場創立以來的最低桿紀錄，總經理蕭景琦頒發特別獎−−兩年會員權以及6盒用球給蘇晉弘。即使這幾天都是賽場的話題中心人物，蘇晉弘到最後依舊非常低調謙虛：「其實還是有很多運氣好的成分。」對於這個充滿紀念性的成績，他也感謝家人、隊友、以及一路培訓他的大崗山球場，表示會繼續努力。

獲獎選手合照。 中華高協提供

15歲的黃亭瑄展現超齡的成熟度，即使與學姊們同場競爭仍然沈穩，4天下來始終未掉出領先群，以4輪總桿286(-2)拿下女子組總冠。今天球場開放觀眾免費入場觀賽，沿路許多友人為她加油，她說自己比較接近人來瘋：「有大家注意的話，就會很想要打得更好！」，「來參加的選手都是國家隊等級的，大家都很強，其實打起來會很有張力。」黃亭瑄的開球距離穩定成長，已經超過250碼、在同齡選手當中領先，強悍的鐵桿表現也讓她在賽道上擁有更多武器。

12日最終輪一改前幾日陰鬱天色，烈日普照，男公開組劉永華向防護員要來冰塊、邊打邊降溫，但經驗豐富的他靠著穩定的鐵桿及推桿打出個人4天來最好的67桿，4輪加總275桿(-13)，成功擺脫國家隊友沙比亞特馬克的緊追，在男公開組稱王。男A組陳季群單日66桿、總桿277(-11)表現相當精彩，可惜仍難以追上蘇晉弘。女子公開組由溫娣以總桿292(+4)最佳；女A組廖信淳287桿(-1)僅次於總冠黃亭瑄；女B組的張婷瑜靠著第2輪67桿建立奪勝基礎，最終以總桿289(+1)排首位。男B組由黃伯恩285桿(-3)奪下第一。

長期支持季賽舉辦的兆豐銀行文教基金會，由公關室主任蔡秀玲代表執行長親臨現場頒獎，她興奮地說，看到這次選手打出的優異成績，「覺得台灣的高爾夫實在太有潛力了！」她表示，兆豐基金會一向對於有國際奪牌潛力的單項運動大力支持，贊助領域涵蓋高爾夫、棒球、射箭等領域，「能讓選手被國際看見的話，就是我們最大的回饋。」她相信每年4次的業餘高爾夫季賽能夠扮演重要的搖籃角色，幫助國內基層選手持續成長、發光發熱。

「109年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽」獎勵名單：

男子總冠軍：蘇晉弘266桿(-22)

女子總冠軍：黃亭瑄286桿(-2)

男子公開組前2名：劉永華275桿(-13)、沙比亞特馬克280桿(-8)

男子A組前3名：陳季群277桿(-11)、廖崇漢280桿(-8)、許凱俊283(-5)

男子B組前3名：黃伯恩285桿(-3)、羅友成293桿(+5)、陳宣佾297桿(+9)

女子公開組冠軍：溫娣292桿(+4)

女子A組前3名：廖信淳287桿(-1)、陳文芸291桿(+3)、許淮茜291桿(+3)

女子B組前3名：張婷諭289桿(+1)、盧芊卉295桿(+7)、 陳薇安296桿(+8)

一桿進洞獎：蘇晉弘、沙比亞特馬克

中華高協理事長王政松（中）與冠軍選手合影。 中華高協提供

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