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羽球／周天成拜訪牧德科技 暢談生涯奮鬥史

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
周天成今天拜訪牧德科技，並分享個人羽球生涯奮鬥經驗。圖／牧德科技提供
周天成今天拜訪牧德科技，並分享個人羽球生涯奮鬥經驗。圖／牧德科技提供

世界男單排名第2名的我國羽球男單好手周天成，今天下午來到獲得教育部體育署「運動企業認證」的牧德科技拜訪，由該公司總經理陳復生率羽球體優生列隊歡迎，隨後介紹牧德科技推行的幸褔企業理念、參訪公司為員工設立的幼兒園、瞭解目前正如火如荼籌備中的第五屆「牧德盃企業羽球排名賽」。

周天成在半天的參訪行程中，除了與牧德羽球隊球敘，也為全體牧德員工帶來一場精采的演說，藉由「你去！牧養我的羊」為主題，分享他在羽球場上的奮鬥歷程。

在分享過程中，周天成談到他在羽球場上遭遇的挫折、心情調適、失敗後再站起來的職場經驗，以解決問題的態度取代埋怨，不再陷入「飲恨」情緒，帶給牧德科技成員一場難得的精神饗宴。

除此之外，周天成也關心新冠肺炎疫情對「牧德盃企業羽球排名賽」的影響，為配合疫情控制，牧德盃籌備小組已將賽事延至8月8日父親節當天，並改於新莊體育館舉辦。由於東京奧運延期，趁著周天成近期有較多空檔時間，籌備小組極力邀約其出席8月8日牧德盃的簽名會活動。

羽球 周天成

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