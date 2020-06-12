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足球／企甲第二循環開踢 開放球迷進場觀戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第二循環周日開踢。圖／中華足球協會提供
2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第二循環周日開踢。圖／中華足球協會提供

經過兩周的休息，2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽將在本周日回歸，進入第二循環後各隊競爭將更白熱化，第一名到第五名隊伍之間僅有一場差距，第六名到第八名的保級生死戰也僅有兩場差距，同時各位球迷期待已久的觀眾入場也將於本循環起解禁，在配合防疫措施的前提下歡迎球迷朋友進場觀戰。

第一循環結束後，去年排名第五的台中FUTURO本季迎來新任教練今井敏明和去年效力航源FC的韓籍外援朱益成後脫胎換骨，以4勝3和15分積分的不敗戰績暫時排名第一；去年的亞軍高市台電和季軍航源FC則以1分之差緊追在後，而上一季的冠軍北市大同及殿軍台灣鋼鐵則分別以13和12分積分在後虎視眈眈。

保級區一樣戰況激烈璉紅台體在5月17日爆冷擊敗高市台電讓他們暫時與銘傳大學拉開3分的差距；銘傳大學則暫時以4分積分排名第7，而紅獅FC第一循環7戰皆墨，積分尚未開胡。

第二循環最大亮點當然是球迷們可以回到球場，現場體驗足球比賽的熱情。在指揮中心和全民努力下，新冠肺炎疫情獲得控制，也讓球場重新開放成為可能。在保持適當社交距離、配戴口罩及配合實名制等防疫措施下，各場地觀眾席將重新對球迷開放，各比賽場地詳細進場動線和防疫措施請洽當天主場隊伍。

雖然第二循環已經開放球迷進場，但本循環仍會持續提供四地轉播及一地英文轉播服務。歡迎球迷朋友鎖定Youtube頻道CTFA.TV和緯來電視網觀看精彩賽事。

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